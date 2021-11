Darte su YouTube con il video di “belli come prima”

Darte online su YouTube con il videoclip del nuovo singolo “belli come prima” prodotto da Mameli e già sulle piattaforme streaming

On line il videoclip di “belli come prima” (Aurora Dischi / ADA MUSIC ITALY ) il nuovo singolo di DARTE, disponibile in streaming e in digitale. Il brano, inserito nelle playlist editoriali di Spotify e Apple Music è stato scritto e prodotto con Mameli, e arriva dopo i buoni riscontri del singolo “Calzini“. Il video, così come la canzone, incentra il suo sviluppo sulla nostalgia verso qualcosa che non c’è più. Protagonista del video è una coppia che rivive da spettatrice i propri ricordi, attraversando così emozioni diverse, a volte anche contrastanti. Dalla serenità alla tristezza, fino ad arrivare a quella ricorrente nostalgia, quando lei decide di andare via, che provoca in lui la rassegnazione di essere rimasto solo con qualche ricordo.

“La collaborazione con Mameli è stata davvero una scoperta. Ci siamo conosciuti via social e quando ci siamo visti in studio a Milano si è creato subito un certo feeling. Sapevamo già cosa volevamo fare.”

Belli come prima, uscito per Aurora Dischi e distribuito da ADA Music Italy/Warner Music, parla di un amore e di un’estate che fa un po’ da terzo incomodo tra due che si ritroveranno a settembre con nuove consapevolezze. Marco Ravelli (Pinguini Tattici Nucleari, Iside) ne ha curato mix e master.

“Non volevo snaturarmi. Abbiamo però cercato nuove sonorità lontane dalla mia comfort zone, e in questo è intervenuto anche Francesco Lima che in web session ha scritto e suonato le chitarre.”

Il brano ricco di immagini di quotidianità, è costruito su sonorità indie-pop che esprimono la volontà del giovane cantautore cresciuto al CET di Mogol, di voler andare verso un sound e soluzioni ritmiche di respiro più internazionale.

“Le pause sentimentali spesso sono solo un rimandare la fine di quello che ormai sembra chiaro. Si rimane affascinati dall’unicità di alcune abitudini e si arriva a pensare che esista una sorta di esclusiva.”

Darte è il progetto discografico di Carmelo Irto, cantautore di origini calabresi classe ’96. E’ al CET di Mogol che matura consapevolezze musicali e scopre il cantautorato italiano come fonte di ispirazione. Vive a Milano da tre anni: “Quella di venire a vivere in questa città è stata una scelta che rifarei altre mille volte”. Ed è proprio la città meneghina ad essere al centro della sua scrittura “Mi piace riportare aneddoti di vita quotidiana, quello che vedono i miei occhi e sentono le mie orecchie a volte, un po’ per caso, le ritrovo tra i testi delle mie canzoni”. Arriva nel 2019 il suo primo singolo “La NASA” seguito dai brani “Ti Va” e “Calzini” inserita nelle playlist editoriali di spotify “New music friday italia” e “Scuola Indie“. Partecipa al Deejay On the Stage di Radio Deejay in apertura di Mahmood, Noemi e Carl Brave a Riccione.

