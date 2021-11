Lil Cerry pubblica il nuovo singolo “Critical Story”

Lil Cerry torna sulla scena musicale con il nuovo singolo “Critical Story”: il brano è online su tutte le piattaforme digitali

“Critical Story” è il nuovo singolo di Lil Cerry targato Bit Records. È un brano cupo e dal finale drammatico che rispecchia l’atmosfera che ora sta respirando il giovane Lil, vivendo a Seattle. È una storia che evidenzia il carattere forte e unico di Lil e che lo differenzia da tutto ciò che c’è nel panorama musicale giovanile di oggi. Suonato e composto dallo stesso Lil è un brano dalla vena grunge ma con richiami trap.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Ho scelto questo singolo perché rispecchia quello che sto vedendo e vivendo qui negli USA, dove nelle scuole non viene fatta la prova di evacuazione anti terremoto ma quella anti terrorismo; dove chiunque possiede un’arma. Ora vivo e frequento persone che sono abituate a questo contesto quotidiano, in un luogo in cui assistere a una sparatoria in mezzo alla strada non è una cosa così fuori dal normale“.

Il video di “Critical Story” è stato girato in un paese abbandonato vicino a Lecco chiamato “Città fantasma”. Il nome e il luogo si addicono molto al brano e, come il testo, raccontano una storia senza un lieto fine. Il video, con la regia di Davide Tombini e la produzione del team VaDeMa Music, è girato completamente in bianco e nero per rispecchiare il contesto in cui Lil Cerry sta vivendo da alcuni mesi, da quando si è trasferito a Seattle.

Guarda “Critical story” su YouTube

Biografia

Francesco Ceruti, in arte Lil Cerry, è un musicista di 16 anni. Nato e cresciuto a Bergamo, vive a qualche ora da Seattle, città cardine del genere con il quale Cerry è cresciuto e si è avvicinato alla musica: il Grunge. Polistrumentista (suona chitarra, basso e batteria), cantante e produttore delle proprie basi.

Influenzato anche dall’old school e la new wave rap americana scrive e compone i suoi brani unendo queste influenze. Dopo “Samurai” e “Black Haze” ad ottobre 2021 pubblica il suo terzo singolo “Critical Story” con la produzione della VaDeMa Music su etichetta BIT Records. Il brano sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming e in rotazione radiofonica dal 15 ottobre 2021, data in cui uscirà anche il videoclip ufficiale.