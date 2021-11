I giochi di Squid Game arrivano anche a Roma

Squid Game sbarca a Roma, sold out la prima data: ad ospitare l’evento sarà Arcade and Food, nota meta della Capitale amatissima da gamers e amanti del genere

Arrivano in Italia e più precisamente a Roma le serate a tema Squid Game, con tanto di tute, giochi ad eliminazione e molte altre sorprese. Pochi gli indizi, molte le richieste di partecipazione tanto che a poche ore dal lancio sui social principali di riferimento, il locale Arcade and Food (nota meta della Capitale amatissima da gamers e amanti del genere), che ospiterà l’evento, ha dovuto dichiarare Sold Out la prima data.

Arcade and Food rivela pochissimi particolari per quello che si preannuncia essere uno degli eventi più attesi a Roma, e non solo, dai moltissimi fan della serie Netflix più chiacchierata dell’anno. Ancora in cima alle classifiche dei più visti in Italia e anche all’estero, Squid Game, celeberrimo prodotto tv coreano è riuscito a fare breccia in pochissimo tempo nel grande pubblico a livello mondiale divenendo una vera e propria tendenza e un fenomeno di portata a dir poco globale.

Il locale romano risulta essere la perfetta cornice adatta ad ospitare un evento di tale portata. Innanzitutto poiché la famosa hamburgeria non è certo una delle tante: parliamo di un vero must tra gli appassionati di videogiochi e cosplay in cui persino i panini all’interno dei menù possiedono i nomi dei più amati personaggi dei videogames.

Tra le poche notizie fino ad ora fatte trapelare, possiamo rivelarvi che si tratterà di tre serate: la prima avrà luogo il 14 novembre, le altre date, ancora in fase di conferma, saranno il 21 e il 28 Novembre 2021. I posti sono limitati ad un numero massimo di persone, i giochi direttamente ispirati alla serie Netflix si svolgeranno all’aperto e verranno fornite ai partecipanti le tute direttamente ispirate alla serie tv.

Per partecipare, spiega la Dire (www.dire.it), sarà necessario firmare una liberatoria, inoltre la struttura tiene a precisare che si sconsiglia la partecipazione all’evento a minori e a coloro che non se la sentono di prendere parte a prove fisiche. Il tutto al prezzo di 40 euro a persona, inclusa cena e consumazione presso Arcade and Food, il che di certo non è da disprezzare considerando l’ottima fama di cui gode il locale sia per i prodotti artigianali utilizzati nella manifattura dei panini sia per la carta delle birre.

Dulcis in fundo: il premio. A chi vincerà la competizione collezionando il maggior numero di “punti” senza essere “eliminato” verrà aggiudicata alla fine della serata una Fidelity Card presso il locale del valore di… anche questo a voi scoprirlo. All’Arcade and Food potete trovare il vero e proprio tempio dell’epoca d’oro dei videogames: da PacMan a Bubble Bobble, oltre a una eccellente selezione di sfiziosità, panini e birre che non dimenticherete facilmente.