Doctolib Italia avvicina medici e pazienti

Nasce Doctolib Italia, la tech company italo-francese al servizio della salute che permetterà a ogni cittadino un contatto semplice e rapido con il proprio medico

Nasce Doctolib Italia, la tech company italo-francese al servizio della salute che permetterà a ogni cittadino un contatto semplice e rapido con il proprio medico, aiutando il personale sanitario a gestire meglio il lavoro di ogni giorno.

In Italia Doctolib investirà 250 milioni di Euro, realizzerà un nuovo Tech Center a Milano e favorirà lo sviluppo dei servizi a supporto del personale sanitario. Per favorire lo sviluppo ulteriore di servizi nel contesto italiano, Doctolib ha acquisito la società Dottori.it, presente in Italia dal 2013.

“Negli ultimi anni, Doctolib ha supportato centinaia di migliaia di studi medici e ospedali francesi e tedeschi e ha migliorato l’accesso all’assistenza sanitaria per oltre 60 milioni di persone – ha osservato Stanislas Niox-Chateau, co-fondatore e CEO di Doctolib. Ora ci sarà l’opportunità di fare lo stesso in Italia, al fianco dei professionisti sanitari e in stretta collaborazione con il settore pubblico.”

Nicola Brandolese sarà il nuovo CEO di Doctolib Italia. Con 25 anni di esperienza nel settore digitale, Brandolese ha fatto parte del team fondatore di Sky Italia e ha guidato la crescita digital del Gruppo Luxottica, trasformando a livello globale i suoi brand retail.

“Doctolib è un player incredibile – ha osservato Brandolese – che ha avuto un grande impatto nel contesto sanitario francese e tedesco. Sono entusiasta di guidare questa nuova esperienza italiana. Stiamo già coinvolgendo i medici, il personale sanitario e i pazienti nello sviluppo dei nostri servizi: costruiremo insieme le soluzioni più vicine alle esigenze dei cittadini, senza alcun costo per i pazienti”.

“L’unione delle forze con Doctolib – commenta Angela Maria Avino, CEO di Dottori.it – consentirà al personale sanitario e ai pazienti che oggi usano Dottori.it di beneficiare di servizi di alta qualità. Condividiamo la stessa cultura e lo stesso progetto a lungo termine per la tutela della salute”.

Come Doctolib Italia migliorerà l’accesso all’assistenza sanitaria per tutti i cittadini

L’accesso all’assistenza sanitaria in Italia è spesso complesso, soprattutto per le cure secondarie. Nel nostro paese i tempi d’attesa per una visita specialistica con il SSN sono tra i più lunghi d’Europa: fino a 9 mesi, a seconda della regione o del tipo di cura. Doctolib permette di trovare lo specialista più indicato e ridurre drasticamente i tempi di attesa per un appuntamento. Ad esempio, in Francia e Germania Doctolib ha ridotto le attese da 2 a 4 volte e punta a ottenere i medesimi risultati anche in Italia.

Doctolib ha l’obiettivo di garantire a tutti gli Italiani un accesso rapido e facile all’assistenza sanitaria, a partire dai medici di medicina generale, offrendo un servizio online che consenta ad ogni paziente di prenotare istantaneamente un appuntamento e disporre di tutte le informazioni necessarie prima e dopo la visita. Sarà possibile richiedere una prescrizione online al proprio medico di famiglia e condividere i referti in totale sicurezza. Tutto ciò in modo semplice, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Doctolib rende finalmente semplice e immediato accedere alle cure mediche: il risultato è che il 97% dei pazienti che utilizza Doctolib in Francia e Germania lo consiglia ai propri amici e familiari.

I medici di medicina generale, che sono alla base del percorso di cura, oggi dedicano il 50% del loro tempo ad attività di natura amministrativa o a comunicare con i loro pazienti con i mezzi più diversi.

Doctolib ha sviluppato servizi di nuova generazione per ottimizzare l’organizzazione della propria attività, consentendo a tutti i medici di essere più efficienti e recuperare tempo da dedicare alla cura delle persone.

I medici di base che lavorano con Doctolib risparmiano più di un’ora di tempo al giorno, così da garantire ad ogni singolo paziente più attenzione e maggiore ascolto. Gli specialisti potranno avere maggiori opportunità di rispondere alla crescente domanda di cura dei cittadini.

La pandemia ha costretto tutti i paesi a ripensare il rapporto fra medico e paziente; anche in Italia Doctolib vuole lavorare al fianco di tutti per rendere più facile e più semplice la relazione fra cittadino e sanità.