Ciao Manu torna con il singolo “Banksy”

Si intitola “Banksy” il nuovo singolo di Ciao Manu: il brano è disponibile online su tutte le piattaforme digitali e in radio

Disponibile online “BANKSY” (Amarena Records / Artist First ) il nuovo brano di CIAO MANU, in streaming e digitale al link: https://CiaoManu.lnk.to/Banksy.

Il brano prova ad imprimere le sensazioni che le opere di Basksy suscitano nell’autore, emozioni che riconducono tutte ad un’età pre-adolescenziale. L’ innocenza astratta di “Elfi e di Maghi” accanto ad una pagina così cruda e reale della storia del nostro paese come “Di Pietro e Craxi”.

“Questo brano l’ho scritto di getto in un giorno in cui “all’improvviso” era apparso un nuovo pezzo di Banksy in strada”.

Infine l’autore, parlando al femminile, dice “sei apparsa all’improvviso come un pezzo di Banksy”, ma starà effetivamente parlando di un amore di gioventù, oppure questa figura che “parla più di una stazione radio”, che “Trasmette in FM” e lo fa “viaggiare con la mente” è l’arte (e più nello specifico l’arte di Banksy che incontra la musica)?

“Ciao Manu” è il progetto del cantautore Emmanuel Falato (Benevento, 6 Marzo 1988). Nel 1996, incontra la musica con un brano di Lucio Dalla ed uno degli Articolo 31. Due generi diversi ma che si fondono perfettamente nel suo stile. Dal 2002 al 2019 arrivano i primi brani, la prima band, i primi live. Dai centri sociali ai palazzetti, aprendo concerti ad artisti come: 99 Posse, Brusco, Colle Der Fomento, Kaos, Jack the Smoker (Machete), Jesto, Vacca, Two Fingerz, Turi, Villa Ada Posse, Assalti Frontali, Babaman, Kiave (Macro Beats), Ensi e Raige (One Mic). Nel 2020 nasce “Manu” il suo primo progetto solista di cui cura testi e musiche. I precedenti singoli vengono inseriti nella playlist editoriale di Spotify “Scuola Indie“.