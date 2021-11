Volo Altissimo online con “Alea Iacta Est”

Volo Altissimo torna a far parlare di sé con il nuovo singolo “Alea Iacta Est”: il brano è su tutte le piattaforme streaming

Volo Altissimo torna a far parlare di sé con il nuovo singolo “Alea Iacta Est”, titolo latino che riprende la celebre frase di Giulio Caio Cesare “Il dado è tratto”, ad indicare un cambiamento di rotta nello stile del rapper.

“In Alea Iacta Est metto al centro me stesso e le continue sfide che incontro giorno dopo giorno, ma è soprattutto simbolo di un’evoluzione artistica, personale ed umana”.

“Alea Iacta Est” è l’inizio di un nuovo progetto che contiene la filosofia artistica e il significato profondo della musica di Volo Altissimo. Al centro di questo percorso c’è l’uso della lingua latina che “ha fatto parte della mia vita, mi ha insegnato molto e così ho sentito l’esigenza di esprimermi attraverso la musica in un modo totalmente nuovo e inedito, raccontando qualcosa che sento fortemente dentro di me”. Volo Altissimo annuncia che l’uscita di questo singolo è solo la punta dell’iceberg di un quadro estremamente più ampio: “Ho lavorato mesi per realizzare questo progetto che mi ha spinto a mettermi in discussione, a coltivare la mia passione per la musica, a chiedermi chi sono davvero. L’unione tra il genere e la metrica del rap con l’utilizzo della lingua latina è un qualcosa di cui sono estremamente soddisfatto e orgoglioso; non vedo l’ora che i miei fan ascoltino tutto ciò per cui mi sono impegnato ma ora è tempo di godersi Alea Iacta Est”.

Il singolo è inoltre accompagnato da un videoclip scritto e diretto dal fratello Gianluca Messina, in cui Volo Altissimo si rivolge ai suoi ascoltatori spronandoli a riflettere sulla loro vita, con le seguenti parole: “A volte devi guardare la tua più grande paura negli occhi. Cosa sei disposto a fare per raggiungere i tuoi obiettivi? Fin dove sei pronto a soffrire per guadagnare ciò che hai sempre desiderato? Devi essere fedele alla tua essenza, segui la luce che hai dentro e solo così potrai volare davvero.”

Volo Altissimo, Pseudonimo di Federico Messina (Varese, 2 dicembre 1997) è un rapper italiano. Nato e cresciuto a Varese, si è fatto le ossa nelle strade facendo freestyle. Trasferitosi a Rimini ha continuato a inseguire il suo sogno componendo e scrivendo canzoni e collaborando con molti artisti. Nel 2019 si avvicina al mondo del cinema studiando dizione e tecniche di recitazione presso la scuola artistica di Gianpaolo Mai. Entra nella scena musicale nel 2020, quando pubblica sulle piattaforme il suo primo brano “Eat Sleep Rap”, registrato e composto interamente da lui. Seguono alcuni singoli nel corso del 2021 tra cui “Assenzio” in onda su radio nazionali da Maggio 2021. Diplomatosi al Liceo Classico e laureatosi in Scienze Giuridiche, porta i suoi studi all’interno delle canzoni, dall’uso del latino a riferimenti culturali. La sua musica è metaforica come il nome d’arte che ha scelto: “Volo Altissimo” perché quando canta è con i piedi per terra ma con il cuore e con la testa è su alto nel cielo. Non si nasconde dietro maschere, condivide la sua storia e le sue emozioni, si mostra esattamente com’è, brutalmente onesto e profondo.