Stearica online con il brano “The Great Spell”

Torna Stearica: “The Great Spell”, il brano disponibile online in digitale, anticipa il disco soundtrack “GOLEM202020”

La band italiana avant/post/progressive rock STEARICA pubblica “The Great Spell”. Il brano è estratto dal nuovo album Golem 202020 (Music inspired by the film of Paul Wegener and Carl Boese), 10 tracce tratte dalla colonna sonora del classico film horror muto ‘Der Golem, wie er in die Welt kam’.

Golem 202020 è la sintesi discografica degli 85 minuti di musica creata dagli STEARICA su commissione del Museo Nazionale del Cinema e di Traffic Free Festival per la sonorizzazione dal vivo della pellicola presentata l’8 settembre 2011 nel prestigioso contesto di MiTo Settembre Musica.

Edito su vinile in edizione limitata nelle due versioni trasparenti in rosso e verde dall’indipendente britannica Monotreme in collaborazione con Sync, neonata sussidiaria di Garrincha istituita al confine tra musica e immagine, Golem 202020 esce in Italia il 29 ottobre 2021, a poco più di cento anni dalla prima proiezione in sala avvenuta il 29 ottobre 1920.

THE GREAT SPELL

Cosa puoi fare per salvare il tuo popolo? Dove puoi andare?

Anima il Golem, il gigante d’argilla, l’unico che può portare speranza.

E per renderlo vivo, non hai bisogno di meccanismi o software potenti. Serve la parola, quell’unica parola. Sacra, conquistata e pronunciata.

Serve un cerchio di fuoco, la risposta a una chiamata, la discesa nell’abisso delle ombre.

E per bocca di Astaroth, il principe dell’inferno, la parola sarà rivelata a chi ha il coraggio di diventare un sacerdote del Mistero.

6 lettere: Aemaet.

STEARICA

La vicenda degli STEARICA è contraddistinta dalle tournée compiute nell’arco di oltre dieci anni in tutta Europa al fianco di leggende della scena indipendente internazionale quali NoMeansNo, Girls Against Boys, Damo Suzuki, The Ex, Karate, Acid Mothers Temple e Tarentel. Caso davvero raro per una band italiana.

Del 2008 è l’album “Oltre”, recensito con favore in tutto il mondo (in Italia, la rivista “Il Mucchio” lo ha definito: “Il più bel disco italiano prodotto negli ultimi anni”), che ha portato il trio a esibirsi sul palco di eventi internazionali come Villette Sonique (Parigi), Hokaben (Londra), Space Is The Place (Madrid), Be2gether (Lituania) e Soy Festival (Nantes), sino al nostrano Traffic (Torino).

Nell’ottobre 2009 “Wire”, il più autorevole magazine di musica contemporanea al mondo, ha scelto un brano degli STEARICA, Occhio, per aprire il 22° volume della serie The Wire Tapper, compilation che nel corso del tempo ha portato alla ribalta artisti come Sigur Ròs, Liars, Labradford e Four Tet.

Nell’autunno del 2010 il collettivo Homeopathic e l’etichetta londinese Robot Elephant hanno pubblicato l’album realizzato dagli STEARICA insieme ai giapponesi Acid Mothers Temple al termine del tour europeo congiunto del 2008. STEARICA invade Acid Mothers Temple fotografa efficacemente il rapporto artistico creatosi fra le due band.

L’ascesa del gruppo è costante; nel 2011 “Wire” inserisce per la seconda volta un suo brano, Warp Lag, in un nuovo volume (il 25°) della collana The Wire Tapper (traguardo mai raggiunto da nessun altro artista italiano) e il trio torinese viene invitato della direzione artistica del festival a esibirsi sul prestigioso palco del Primavera Sound di Barcellona.

Nel settembre dello stesso anno prende vita inoltre STEARICA vs Der Golem: sonorizzazione dal vivo del classico del muto Der Golem, Wie Er In Die Welt Kam, frutto della collaborazione fra il Museo Nazionale del Cinema di Torino e Traffic, in occasione del festival MITO Settembre Musica. Uno show riproposto successivamente al Ravenna Nightmare International Festival, il più importante appuntamento italiano col cinema horror e fantastico, e al Rimusicazioni Film Festival di Bolzano, dove si aggiudica il “Premio del Pubblico”.

Ma con gli ultimi lavori – “Fertile” del 2015 con Colin Stetson (Arcade Fire, Tom Waits, LCD Soundsystem,…), Scott McCloud (Girls Against Boys) e Ryan Patterson (Coliseum, Fotocrime), e “20YRS” del 2017 con Franz Goria dei Fluxus – pubblicati dalla cult label londinese Monotreme Records (65daysofstatic, This Will Destroy You), gli STEARICA si spingono ancora più in là. Prova ne sono i nuovi traguardi raggiunti con le esibizioni sui palchi dei festival “post” più blasonati del Vecchio Continente come l’ArcTanGent di Bristol/UK (sul main stage), il Dunk! in Belgio, A Colossal Weekend a Copenhagen e l’AMFest a Barcellona.

Nel 2021 il trio torinese torna sulle scene con “Golem 202020” (Music inspired by the film of Paul Wegener and Carl Boese), sintesi discografica della live soundtrack composta nel 2011 per il Museo Nazionale del Cinema e nuova sfida lanciata internazionale recepita in Italia da Sync, neonata sussidiaria di Garrincha Dischi istituita al confine tra cinema e musica.