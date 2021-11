Roma Amor Mio in scena allo Spazio Arteatrio

Lo spettacolo “Roma Amor Mio” andrà in scena il 13 e 14 novembre allo Spazio Arteatrio , Roma (Via Nicola Maria Nicolai, 14)

Lo spettacolo nasce dall’amore dell’autore Maurizio Canforini per la sua città natale. Roma Amor Mio non è solo uno spettacolo teatrale, ma anche un testo letterario dello stesso autore. Pubblicato nel 2014 da Polaris Editore .

Dopo il successo letterario le pagine cominciano a prendere vita, insieme alle storie narrate nel testo guida della città. La musica romana, graffiante e a volte malinconica, accompagna il viaggio dello spettatore in un finale che ricorda i tempi della “Dolce Vita” romana.

Nella stagione 2015-2016 lo spettacolo è andato in scena, a più̀ riprese, raggiungendo i 500 spettatori.

La storia …

Piazza Navona, tramonto di un giorno di maggio. Uno scrittore, disteso su di una panchina, comincia estasiato a parlare di Roma e della magia della sua città. Un racconto che condurrà lo spettatore tra gli amori di Paolina Borghese, la malinconica storia del poeta John Keats, la nascita della canzone romana, Er fattaccio der Vicolo del Moro, i Caffè Chantant d’inizio Secolo, Anna Magnani … All’improvviso mentre è immerso nel suo racconto, come dal nulla, appare una giovane vestita di rosso. È lo Spirito di Roma che parla attraverso le melodie che per secoli hanno accompagnato le vie della città. Lo Spirito accompagnerà l’autore in una nuova avventura che persino lui stenta ad incoraggiare, troppo preso dalla bellezza che ha intorno. Una donna, il cui nome resta celato nel mistero sin dalla prima apparizione, interrompe bruscamente il suo flusso di coscienza, riportandolo alla realtà. Come se non bastasse, dei giovanissimi romani alle prese con le storie della propria vita faranno da cornice alla Roma degli innamorati, e ben presto anche l’autore si troverà a fare i conti con la magia che solo Roma bella può regalare. Musica, Storia, amore e molto altro ancora nel viaggio di Roma Amor mio ….

CON:

Maurizio Canforini

Alessia Tona

E con:

Irene Egidi,

Mirko Basile

Matteo Di Pinto

Valeria Borsellini

CHITARRA:

Stefano Candiddi

Regia Alessia Tona

Produzione Motus Arti

Foto: Luana Belli

Dove

Spazio Arteatrio (presso Teatro Ygramul)

Via Nicola Maria Nicolai, 14 ( Roma)