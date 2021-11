Manuela Chiarottino in libreria con “Napoleone”

Si intitola “Napoleone” l’ultimo libro della scrittrice torinese Manuela Chiarottino: il volume è disponibile nelle librerie e sugli store digitali

La scrittrice torinese Manuela Chiarottino, dopo l’uscita di The Ghostwriter, un rosa tinto di giallo, torna questa volta per parlare ai lettori più giovani con il libro NAPOLEONE (Editore CTL Editore Livorno).

“Un racconto che porta alla luce dettagli e curiosità poco conosciute su Napoleone, per rendere la storia meno ostica, ma che vuole parlare anche di come può nascere un’amicizia inaspettata, specie quando non ci si ferma alla prima impressione” – ha spiegato l’autrice.

Attraverso le sue 72 pagine e l’avventura di Andrea, che non ama la storia, il lettore potrà infatti apprendere non solo gli avvenimenti che hanno segnato un determinato periodo, ma anche andare oltre nel cammino volto verso la conoscenza.

Non a caso, quest’opera è stata inserita all’interno della collana Le civette, richiamando il simbolo dell’uccello notturno che cerca nell’oscurità per portare alla luce, qui, storie poco conosciute, piccoli gioielli abbandonati o dimenticati e che è da sempre universalmente considerata simbolo di sapienza, vivacità, acutezza e dell’amore per la conoscenza e la bellezza.

“NAPOLEONE” – Manuela Chiarottino

Editore CTL Editore Livorno

prezzo €9.50

Collana Le civette

ISBN:8833873684

Pagine:72

Manuela Chiarottino è nata e vive in provincia di Torino. Vincitrice del concorso Verbania for Women 2019 e del Premio nazionale di letteratura per l’infanzia Fondazione Marazza 2019, nella scrittura ama il genere rosa, declinato in diverse sfumature. Tra le sue pubblicazioni si annoverano: The Ghostwriter (Dri Editore, 2021), Diario della felicità (2021), Matrimonio a scadenza (Dri Editore, 2020), La stessa rabbia negli occhi (2020), La nostra isola (Triskell Edizioni, 2020), Tesoro d’Irlanda (More Stories, 2020), Fiori di loto (Buendia Books, 2020), La bambina che annusava i libri (More Stories, 2019), Incompatibili (Le Mezzelane, 2019), La custode della seta (Buendia Books, 2019), Tutti i colori di Byron (Buendia Books, 2018), Il gioco dei desideri (Amarganta, 2018), Maga per caso (Le Mezzelane, 2018), Un amore a cinque stelle (Triskell, 2016), Cuori al galoppo (Rizzoli 2016), Due passi avanti un passo indietro (Amarganta, 2016), Il mio perfetto vestito portafortuna (La Corte, 2016), Ancora prima di incontrarti (Rizzoli, 2015) e molti altri.