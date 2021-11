“Love flight” è il nuovo singolo di Captain M

Fuori il nuovo singolo intitolato “Love flight” di Captain M feat. Bubble J: il brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali

Captain M feat Bubble j hanno rilasciato “Love flight, il nuovo brano che adesso è presente sulle principali piattaforme digitali musicali e su Youtube”.

“Ragazzi e ragazze benvenuti a bordo, e’ il vostro capitaino M col il suo assistente che vi parla. Se non l’avete ancora fatto, per favore ponete la vostra tristezza sotto il sedile davanti a voi o nelle cappelliere sopra di voi.”

Attraverso un linguaggio ironico e dove la metafora sfodera intermezzi immaginifici e di diretta efficacia, il nuovo singolo di Captain M. coglie l’essenza di quella che dovrebbe essere la nostra condotta e la nostra attitudine nell’affrontare la vita di tutti i giorni: leggerezza ma impegno costante nel non lasciarsi trascinare in pregiudizi di stereotipi di qualsiasi tipo, ma soprattutto, coltivare un’idea e un pensiero critico personale, senza che l’opinione comune diventi la nostra linea guida. “Love Flight“ è il primo pezzo scritto da Captain M. e rappresenta a pieno titolo quella voglia di viaggiare e divertirsi che è mancata nell’ultimo anno alla sua famiglia ma a tutta la gente in generale. Ma questo non è un viaggio qualunque: come afferma il titolo, si tratta di un volo d’amore, un amore che non conosce colore, ma che li abbraccia tutti nel medesimo istante accogliendone ogni sfumatura; un colore che è capace di riflettere il sorriso di chiunque si sia sentito discriminato o deriso, perché in questo arcobaleno di colori l’amore si rispecchia ovunque.

BIOGRAFIA

Al secolo Michele Coletta, oltre aver ricoperto in passato il ruolo di Vicepresidente delle Famiglie Arcobaleno, Captain M. è a tutti gli effetti un papà arcobaleno di due splendidi gemelli e attivista in ambito Lgbtq+, il quale trasmette la sua passione musicale ai suoi figli ed in particolare a Gabriel che inizia subito a manifestare forte interesse per la musica e tutto ciò che è spettacolo, tanto da cominciare a realizzare progetti artistici dove vede protagonista il piccolo Gabriel in arte Bubble J.

Captain M. è un artista che, sebbene abbia messo da parte, in passato, il conservatorio per dedicarsi agli studi universitari, non ha mai smesso di coltivare la passione e l’interesse per la musica, attraverso la quale ora, in momento storico parecchio controverso, sta ricavando ambiziosi progetti artistici, per comunicare messaggi importanti e in grado di sensibilizzare l’opinione comune. Ne è un esempio “Love Flight“, il suo primo inedito che vede come protagonista, anche il produttore Umberto Canino, dell’etichetta discografica Rossodisera Records. Il brano in questione infatti, è stato prodotto proprio da Umberto Canino e poi arrangiato da quest’ultimo assieme a da Tony Ciara, su etichetta ROSSODISERA.