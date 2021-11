Inailnews riceve l’Ascai media Awards 2021

“Inailnews” ha vinto l’Ascai media Awards 2021, nella sezione “digital newsletter”. Il riconoscimento è stato assegnato dall’Associazione per lo sviluppo della comunicazione aziendale in Italia (Ascai) in una cerimonia che si è svolta, nell’ambito della VII edizione di “ComunicaImpresa”, l’incontro annuale dei comunicatori aziendali. Attribuito alle migliori pubblicazioni: house organ, newsletter, e-magazine, app e social media realizzate da aziende e pubbliche amministrazioni, il premio è stato conferito a “Inailnews” dopo una selezione che ha visto concorrere, nelle varie sezioni, circa 40 partecipanti. A ritirare il riconoscimento, assegnato da una giuria di esperti e addetti ai lavori provenienti dal mondo dell’editoria, del giornalismo e della comunicazione, è stato Mario Recupero responsabile della comunicazione esterna dell’Istituto.

La narrazione digitale della settimana Inail. Nell’ottica di un rinnovamento della propria offerta informativa, l’Inail, da gennaio 2020, ha arricchito i propri contenuti con la pubblicazione di una newsletter digitale che sintetizza in una piattaforma multimediale le principali notizie che nell’arco della settimana vedono come protagonista l’Istituto. La newsletter che raggiunge, ogni venerdì, circa 15.000 lettori fornisce a dipendenti Inail, stakeholders, operatori dei media e altre istituzioni, la narrazione della settimana.

News, video, contenuti social per i lettori. Oltre alle news giornalistiche pubblicate sul portale web dell’Istituto, nella newsletter, sono inseriti anche gli avvisi più importanti, le principali scadenze per l’utenza, i video informativi di guida ai servizi e presentazione di nuove attività. La newsletter è arricchita inoltre da una sezione dedicata ai contenuti social veicolati, nella settimana, attraverso le pagine e i profili social media dell’Istituto. Tra i punti di forza di “Inailnews” l’integrazione di differenti linguaggi, dalle news ai video, dai social ai podcast, nel contesto di un’innovazione costante dei registri e dei codici comunicativi.

Una comunità virtuale di lettori e utenti. “Inailnews” punta a sintetizzare nella sua offerta informativa alcuni degli obiettivi della mission istituzionale: assicurazione, prevenzione e promozione della salute e sicurezza sul lavoro, assistenza protesica, riabilitazione, reinserimento delle persone con disabilità da lavoro, ricerca, sport paralimpico. Da gennaio 2020 ad oggi sono stati realizzati oltre 70 numeri, tutti disponibili nell’archivio telematico, presente sul portale dell’Istituto, con l’intento di dare vita a una comunità virtuale di lettori e utenti animata dalla condivisione e dalla fruizione comune di notizie e contenuti multimediali.

Il ruolo della newsletter durante la pandemia. La newsletter, in tutto il periodo della pandemia da Covid-19, ha funzionato da strumento di divulgazione delle informazioni relative al contenimento del contagio, in cui Inail ha avuto un ruolo di primo piano attraverso la produzione di documenti tecnici e protocolli per la prevenzione nei luoghi di lavoro. Nel periodo emergenziale, è stata ampliata la platea dei destinatari, al fine di allargare il raggio di azione del prodotto e fornire un servizio pubblico di informazione in un momento di grave crisi per il Paese.

Il podcast con gli approfondimenti della settimana. Inoltre da gennaio 2021, all’interno della newsletter, è presente la sezione “Inail news podcast”, un breve notiziario in formato audio, registrato, in modalità digitale, e caricato sulla piattaforma Spreaker, in cui sono raccontati, attraverso un linguaggio semplice ed immediato, i fatti più importanti della settimana riguardanti la vita dell’Ente. Oltre alla versione settimanale, l’Inail realizza anche una newsletter mensile intranet che viene inviata, ogni mese, a tutti i dipendenti dell’Istituto.

La motivazione del premio. Di seguito le parole che hanno accompagnato la consegna del riconoscimento. “Una pubblicazione che ha superato con pieno merito i limiti delle tradizionali newsletter, abbinando, proprio da quest’anno, a testi e immagini, anche contenuti vocali pratici ed efficaci. Un traguardo reso possibile grazie soprattutto a un linguaggio, sia scritto che parlato, fruibile e incisivo. Un riconoscimento che va quindi all’innovazione, ma anche al coraggio di dare viva voce tanto agli “interessi” che ruotano intorno alle attività dell’istituto, quanto ai diretti destinatari del servizio, come ai comuni cittadini, garantendo giusta attenzione e bilanciamento alla misura dei tempi di lettura e di ascolto”.