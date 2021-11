Giulio Cirignano pubblica un nuovo libro

Giulio Cirignano torna nelle librerie e sugli store online con il nuovo volume intitolato “Il mirabile messaggio della Lettera agli Ebrei”

La Lettera agli Ebrei è un miracolo delle origini cristiane. È l’unico testo del Nuovo Testamento che attribuisce a Gesù il titolo di Sommo Sacerdote, dando nuova fisionomia all’esperienza religiosa. In forza di questa comprensione niente è più come prima: muta l’idea di Dio, cambia il modo di rapportarsi a lui, non è più lo stesso il mistero del vivere, decisamente ‘altra’ l’esperienza cristiana. Perché una nuova presentazione? Il testo non è semplice né, pertanto, molto conosciuto. Don Giulio Cirignano ha voluto mettere a disposizione di più persone possibili questo tesoro, rendendone facile l’approccio.

Pagine: 228

ISBN: 978-88-564-0485-2

Collana: Le ragioni dell’Occidente

DSU4 / Religione

Prezzo: 14 €