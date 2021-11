Campionesse racconta il calcio femminile su Rakuten TV

Arriva “Campionesse”: il presente, il passato e il futuro del calcio femminile in una docu-serie in onda dal 2 dicembre su Rakuten TV

Rakuten TV ha svelato il trailer della prossima docu-serie Campionesse, che debutta il 2 dicembre. Le stelle del calcio femminile europeo e italiano come Carolina Morace, Barbara Bonansea e Benedetta Orsi protagoniste del progetto accanto alle candidate al Pallone d’Oro 2021 Alexia Putellas e Wendie Renard.

CAMPIONESSE, IL TRAILER

CAMPIONESSE, LA STORIA

Campionesse è un viaggio attraverso diciassette città europee seguendo diciannove donne. Tre generazioni di calciatrici di oltre otto nazionalità e che rappresentano sei paesi. Calciatrici che attualmente giocano per sei dei migliori club di calcio del mondo. Ognuna di esse ha una storia unica e un background particolare. Queste donne hanno tutte affrontato diverse sfide personali, sociali e culturali, ma sono tutte unite dalla stessa passione.

Per la prima volta, una serie di documentari riunisce le migliori giocatrici europee dell’attuale scena del calcio professionistico femminile. Mai prima d’ora tre generazioni sono state riunite per analizzare il presente, il passato e il futuro di questo sport. Non solo si ripercorre la storia delle grandi che hanno aperto la strada, ma anche per riflettere sul presente e su ciò che verrà.