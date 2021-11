“Sei qui” di Giorgio Ciccarelli ha anche un video

Disponibile online su Youtube il nuovo videoclip per Sei qui, ultimo singolo di Giorgio Ciccarelli. Il brano è fuori per Le Siepi Dischi

Dopo l’anteprima su Sentireascoltare, è disponibile anche su Youtube, il nuovo video per Sei qui, ultimo singolo di Giorgio Ciccarelli. Il brano è uscito venerdì 1 ottobre per Le Siepi Dischi (in distribuzione Believe Digital) e si tratta del nuovo singolo dell’oscuro chitarrista rock Giorgio Ciccarelli che ha anticipato il terzo album (dal titolo Niente demoni e Dei). Un nuovo capitolo per il chitarrista, cantante e compositore che rinnova qui la collaborazione con lo scrittore e autore di testi Tito Faraci e con il produttore Stefano Keen Maggiore (Immanuel Casto, Romina Falconi, The Andre). Un nuovo Giorgio Ciccarelli, un nuovo mondo di rock ed elettronica mai sentito prima e finalmente svelato.

L’amore a volte è dare senza ricevere, e a volte l’esatto contrario.

Stare su due piatti di una bilancia che oscillano, continuamente, ma restano indissolubili. Con la percezione che, malgrado tutto, si è – e si sarà – ancora qui, insieme… Dopo i primi due disturbanti singoli “Conto i tuoi passi” e “Non credo in Dio”, dove Giorgio ha messo ben in chiaro la direzione del suo nuovo percorso, ecco“Sei Qui”, il pezzo più intimista e toccante dell’intero album. Una classica ballad, che di classico ha però solo il tema trattato nel testo di Tito Faraci, il quale sfrutta rime e assonanze concatenando i versi in un gioco di testacoda, come in una spirale da cui è impossibile uscire (ogni fine verso è l’inizio del successivo). Musicalmente il richiamo è sempre quello dell’elettronica scura, una strada dolente, dove solo a volte, appare una chitarra acustica, come a ricordare l’origine di Giorgio e da dove arrivano tutte le sue canzoni.

BIO:

Chitarrista, cantante, autore e compositore, Giorgio Ciccarelli ha suonato con numerose e importanti band italiane (tra cui Afterhours, Colour Moves e Sux!) con le quali ha pubblicato 12 dischi oltre a svariati singoli, dvd, videoclip ecc… Ha maturato una certa esperienza live, avendo suonato in Europa, Stati Uniti, Canada, Cina e praticamente ovunque in Italia: dal teatro Ariston di Sanremo al Leoncavallo di Milano, dal concertone del Primo Maggio a Roma al teatro Petruzzelli di Bari, passando per buona parte dei locali rock e non della penisola. Ha inoltre suonato con e per artisti del calibro di Greg Dulli, Mark Lanegan, Patti Smith e Mina.

Dal 2015 ha intrapreso una carriera solista che lo ha portato alla pubblicazione di due album, “Le cose cambiano” (2015, XXXV/Comicon-Ala Bianca) e “Bandiere” (2018, FMA/Audioglobe), a supporto dei quali ha fatto, fino ad oggi, circa 150 concerti in tutta italia. Nel Novembre 2019 è uscito con un nuovo singolo “Dentro Keen remix” che avrebbe dovuto essere il preludio al nuovo disco, bloccato inesorabilmente dal Covid.

Finalmente, dopo questo anno di oblio e buio pandemico, Giorgio è pronto a tornare in pista con il suo terzo disco, per il quale si è avvalso ancora della collaborazione ai testi di Tito Faraci (uno dei più noti sceneggiatori italiani di fumetti – Topolino, PK, Dylan Dog, Tex, Dabolik, Spider-Man, nonché scrittore di romanzi – il suo ultimo Spigole è uscito per Feltrinelli nel 2020) e per la produzione artistica e mixaggio a Stefano Keen Maggiore, produttore anche di Immanuel Casto, Romina Salvadori, TheAndre e Bebo (Lo Stato Sociale).