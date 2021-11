Radio Italia Live torna a Milano

Torna a Milano Radio Italia Live, da Deddy a sangiovanni ecco gli ospiti. Dal 12 novembre al via il calendario di concerti da seguire in radio, tv e streaming

Dal 12 novembre torna a risuonare la musica dal vivo di Radio Italia Live. Una serie di appuntamenti che vedranno esibirsi, in performance esclusive, artisti come Deddy e sangiovanni. Dal Reward Music Place di Milano parte così una nuova stagione del programma condotto dalle speaker Manola Moslehi e Daniela Cappelletti con la partecipazione della creator Giulia Penna.

Gli ospiti

Ecco i primi protagonisti di questa edizione: Rocco Hunt (puntata in onda il 12 novembre), Baby K (puntata in onda il 19 novembre), Deddy (puntata in onda il 26 novembre), sangiovanni (puntata in onda il 3 dicembre), Loredana Bertè (puntata in onda il 10 dicembre), Carmen Consoli (puntata in onda il 17 dicembre).

Come vedere i concerti

L’appuntamento è ogni venerdì quindi a partire dalle 21. Sarà possibile seguire le performance su Radio Italia, Radio Italia Tv, in streaming sui canali digital di Radio Italia.