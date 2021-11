“Poiesis” è l’album di Rocco Roggia e Riccardo Natale

Disponibile online in tutti i digital stores “Poiesis”, il primo album del violinista Rocco Roggia e del pianista Riccardo Natale

Il disco è il risultato di un lungo lavoro di studio e ricerca che i due musicisti hanno eseguito sui più importanti compositori della musica della tradizione classica napoletana di ‘800 e inizio ‘900. Infatti, il progetto raccoglie i brani – per la prima volta nella storia registrati professionalmente– di Giuseppe Martucci, Alberto Curci, Alfredo D’Ambrosio e Luigi de Felice.

Gli autori presentati nel disco sono tra i primi che, nonostante ai tempi godessero di una fama internazionale, composero opere anche per il popolo, andando così a superare il tradizionale confine tra “musica colta” e “musica popolare”.

Rocco Roggia e Riccardo Natale, spiegando il motivo della scelta del titolo, affermano:

“I Greci chiamavano ποίησις l’arte derivata dal verbo ποιέω, che significa «fare, produrre» creare qualcosa che prima non esisteva. La creazione aveva quindi a che fare, nel pensiero greco, col mettere al mondo qualcosa, dandole vita propria. Questa concezione della creazione artistica come atto concreto, rilegato dunque alla realtà di tutti i giorni, è il tratto comune che abbiamo ritrovato nello studio di questi autori. Tutti i brani proposti sono l’esempio di come “il genere colto” (gli autori godevano tutti di fama internazionale) abbia sentito fortemente l’esigenza di scrivere per il popolo nel linguaggio del popolo. Il mondo della “musica colta” decide di mescolarsi a quello della “musica popolare” sgretolando completamente il confine che li ha sempre separati. Il risultato di questa fusione è un riconoscimento nei sentimenti più comuni che contraddistinguono la napoletanità”.

Il disco, che è stato presentato in anteprima ad agosto all’Appia Antica Chamber Music Festival e successivamente a settembre al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia di Roma, è stato prodotto da Promu Label che riconferma il suo impegno ad investire sui giovani talenti e ad offrire al mercato musicale classico prodotti sofisticati e di alta qualità.

“Poiesis” è supportato da “Musitaly”, iniziativa patrocinata dal Parlamento Europeo e dal Ministero della Cultura, che si propone di sviluppare e promuovere il meglio della musica Made In Italy nel Mondo.

Tracklist:

1 – Alfredo D’Ambrosio: Serenata op. 4

2 – Alfredo D’Ambrosio: Canzonetta op. 6

3 – Alfredo D’Ambrosio: Aria op. 22

4 – Alfredo D’Ambrosio: Introduzione e Humoresque op. 25

5 – Giuseppe Martucci: Sonata per violino e pianoforte op. 22

I Mov. Allegro appassionato

II Mov. Andante con moto

III Mov. Allegro molto

8 – Luigi de Felice: Impressioni zingaresche

9 – Alberto Curci: Polacca per violino e pianoforte

Link:

Spotify: https://tinyurl.com/yk5y5k3d

Apple Music: https://tinyurl.com/xcaus97b