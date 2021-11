Marco Mengoni pubblica “Cambia un uomo”: il testo della canzone

Marco Mengoni online con il nuovo singolo intitolato “Cambia un uomo”: il brano disponibile in digitale segue il successo di “Ma stasera”

È disponibile su tutte le piattaforme “Cambia un uomo”, il nuovo singolo di Marco Mengoni. Il brano, caratterizzato dalla matrice soul gospel, è una riflessione profonda, un invito ad accettarsi, perdonarsi, ad accogliere i cambiamenti, affrontare le paure e ascoltarsi.

Prodotto da Mace e Venerus, e scritto da Marco Mengoni e Daniele Magro, “Cambia un uomo” segue il successo di “Ma stasera”, rilasciato lo scorso giugno e diventato uno dei brani più ascoltati dell’estate.

Cambia un uomo – TESTO

Dimmi di riprovare ma non di rinunciare

Perché di cause perse, lo sai, sono un campione

Se questo nostro amore avesse già un finale

Probabilmente, adesso, bestemmierei il tuo nome

Ma se tutte le paure, che nel mondo fanno male

Scivolassero davvero, dalle mie spalle, altrove

Fosse l’ultima notte che abbiamo, sai

Io con tutte le altre la cambierei

Perché solo nel perdono cambia un uomo

Sono soltanto specchi, non siamo così vecchi

Colpa dei miei difetti, che han sbiadito i tuoi riflessi

Ma tu ancora, mentre volo, tu sbadigli

Ridi mentre penso a quali nomi dare ai nostri figli

Vedi, potremmo essere questi, però invece ancora scherzi

Fosse l’ultima notte che abbiamo, sai

Io con tutte le altre la cambierei

Perché solo nel perdono cambia un uomo

Fosse l’ultima frase che canto, sai

A strapparmi la gola non soffrirei

Perché solo nel frastuono cambia un uomo

Mi chiedi adesso di essere sincero

Io sono questo e non ne vado fiero

Dimmi di riprovare ma non di rinunciare

Mi chiedi adesso di essere sincero

Io sono questo e non ne vado fiero

Dimmi di riprovare ma non di rinunciare

Fosse l’ultima notte che abbiamo, sai

Io con tutte le altre la cambierei

Perché solo nel perdono cambia un uomo

Fosse l’ultima frase che canto, sai

A strapparmi la gola non soffrirei

Perché solo nel frastuono cambia un uomo