Long Covid: i vaccini posso avere effetto preventivo

I vaccini possono prevenire anche la sindrome da Long Covid: tra il 10% e il 30% delle persone sviluppano sintomi che durano per mesi dopo l’infezione iniziale

Come noto una quota non trascurabile di persone colpite dalla COVID-19 non guarisce del tutto ma sviluppa una sindrome nota come long COVID. I sintomi più comuni sono affaticamento, problemi cognitivi, mancanza di respiro o battito cardiaco accelerato (tachicardia). Si stima che tra il 10% e il 30% delle persone sviluppano sintomi che durano per mesi dopo l’infezione iniziale.

Lo scorso 6 ottobre, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha pubblicato una definizione formale della malattia, a cui si riferisce come “condizione post COVID-19“. Ora, stanno emergendo prove che non solo i vaccini COVID-19 possono aiutare a prevenire la condizione, ma potrebbero servire come una forma di “salvataggio” per quelli già colpiti da essa.

Secondo uno studio pubblicato su The Lancet, le persone completamente vaccinate che hanno contratto un’infezione avevano circa il 50% in meno di probabilità di sviluppare una long COVID rispetto alle persone non vaccinate. Nel gruppo vaccinato, solo il 5% degli individui ha sviluppato la condizione rispetto all’11,5% del gruppo non vaccinato. E questo è il 5% di persone che hanno molte meno probabilità di essere infettate in primo luogo.

Il Centers for Disease Control and Prevention (CDC) consiglia che “il rischio di infezione, ospedalizzazione e morte sono tutti molto più bassi nelle persone vaccinate rispetto ai non vaccinati”. Uno studio condotto nello Stato di Washington tra il 17 gennaio e il 21 agosto 2021, ha mostrato che circa 1 persona su 5.000 ha avuto un’infezione acuta. Si sospetta, tuttavia, che la variante Delta abbia aumentato questi numeri.

I vaccini potrebbero anche fornire ai pazienti long COVID un vantaggio nel recupero, o almeno nella riduzione, dei sintomi. Secondo un recente studio francese pubblicato su un server pre-print, un gruppo di pazienti ha riferito che i loro sintomi erano diminuiti da 15 a 13 quattro mesi dopo essere stati vaccinati. Il tasso complessivo di remissione nel gruppo vaccinato è stato del 16,6% rispetto al 7,5% in un gruppo di controllo di pazienti non vaccinati con COVID lunga. Ogni gruppo era composto da 455 partecipanti.

Viet-Thi Tran, autore principale dello studio e professore associato di epidemiologia all’Université de Paris ha detto che la vaccinazione può sradicare un serbatoio virale nel corpo che potrebbe causare sintomi a lungo termine in alcuni pazienti. Ha anche ammesso la possibilità di un effetto placebo – che i pazienti si sentono meglio dopo essere stati vaccinati perché si aspettano di stare meglio.

Secondo Akiko Iwasaki, professore di immunobiologia presso l’Università di Yale che studia il long COVID non coinvolto nello studio, i risultati sono coerenti con la teoria che la vaccinazione può eliminare alcuni virus rimanenti che stanno innescando i sintomi. Iwasaki ha detto che, in questo caso, il miglioramento sarebbe permanente.

Una recente ricerca del Kings College di Londra sembra avvalorare questa tesi. Questa ricerca si è basata sull’app di studio COVID “Zoe” della Gran Bretagna, che ha monitorato i sintomi auto-riferiti di 1,2 milioni di persone tra dicembre 2020 e luglio 2021. Degli intervistati vaccinati, lo 0,2% ha riferito di essere stato infettato da COVID-19 (un altro punto a favore della vaccinazione) e di questi, il 5% ha riferito di aver sperimentato il long COVID, rispetto all’11% dei loro coetanei non vaccinati.

“Questo significa che se si viene esposti al virus e si è stati vaccinati, ci sono molte probabilità che non si riesca nemmeno a capire se si è stati infettati”, ha detto il dottor Sterghios Moschos, virologo dell’Università di Northumbria, non coinvolto nella ricerca. “Ecco quanto sono buoni i vaccini”.

Ci sono anche prove del mondo reale che emergono dagli Stati Uniti. David Putrino è direttore dell’innovazione della riabilitazione al Mount Sinai Health System di New York, dove più di 400 pazienti long COVID sono inseriti in un programma di riabilitazione. Ha detto che circa la metà di questi pazienti hanno riferito di sentirsi meglio dopo essere stati vaccinati, mentre l’altra metà dice di sentirsi uguale o peggio. Daniel Griffin, a capo della divisione di malattie infettive per ProHealth NY a New Hyde Park, N.Y., descrive un risultato simile, dicendo che circa il 60% dei pazienti long COVID lunghi della sua rete riportano un miglioramento dopo essere stati vaccinati.