In arrivo il nuovo cofanetto degli ASIA

“The Official Live Bootlegs Volume 1” è il nuovo cofanetto del gruppo inglese degli ASIA: in uscita il 26 novembre per BMG

Il supergruppo inglese multi-platino ASIA pubblicherà il cofanetto di 10CD The Official Live Bootlegs Volume 1 per BMG Records il 26 novembre 2021. Lo stesso giorno uscirà una versione digitale omonima con una selezione di 24 brani tratti dal boxset completo.

Pre-ordina qui: https://asiaband.lnk.to/OLB1PR

Gli ASIA formati da Geoff Downes (The Buggles, YES, tastiere), Steve Howe (YES, chitarre), Carl Palmer (Emerson, Lake & Palmer, batteria) e John Wetton (King Crimson, UK, basso/voce), hanno preso conquistato il mondo con il loro album omonimo di debutto, l’album in assoluto più venduto del 1982, e col singolo Heat Of The Moment.

The Official Live Bootlegs Volume 1 celebra l’enorme fascino dei tour successivi ai loro primi due album, nel 1982 e 1983. Il loro successo non si è fermato anche dopo la reunion del 25° anniversario degli ASIA nel 2006 e ai tre acclamati album successivi. Il cofanetto contiene 5 concerti in 2CD del 1982 (Buffalo, NY, USA), 1983 (Worcester, MA, USA), 2007 (San Paolo, Brasile), 2008 (Tokyo, Giappone) e 2010 (Londra, UK).

I set dei tour degli ASIA negli anni ’80 contenevano solo I nuovi brani della band, invece nei ‘Reunion’ tour i membri della band hanno incluso anche brani ereditati dai loro repertori pre-Asia. I concerti del 2007 e del 2008 contengono anche il brano scritto da Wetton/Howe Ride Easy, una canzone omessa dall’album di debutto che fu pubblicata come lato B di Heat Of The Moment e inclusa nel loro successivo repertorio live come ringraziamento ai loro fan per il loro supporto durante un quarto di secolo.

Questa è la prima volta che queste registrazioni sono state rese ufficialmente disponibili dagli ASIA e sono presentate in un superbo cofanetto da collezione con l’artwork originale di Roger Dean, che ha creato tutti gli artwork degli album della band.

ASIA, The Official Live Bootlegs, Volume 1 è disponibile in un cofanetto di 10CD il 26 novembre 2021 per BMG Records.

About ASIA

ASIA era un vero “supergruppo” che riuniva i talenti di Geoff Downes, Steve Howe, Carl Palmer e John Wetton, artisti che avevano già alle loro spalle decine di milioni di vendite con i loro gruppi dagli anni 70.

Lasciandosi alle spalle le loro radici progressive, gli ASIA abbracciarono un suono rock FM commerciale che dominò le radio negli Stati Uniti e conquistò anche il nuovo canale video MTV. Il singolo Heat Of The Moment fu un successo mondiale e il loro omonimo album di debutto del 1982 incredibilmente stette 9 settimane al primo posto della classifica di Billboard, mentre ASIA divenne l’album più venduto dell’anno e le date del loro tour mondiale andarono completamente esaurite.

Un secondo album, Alpha, fu pubblicato nel 1983. I quattro membri originali si sono riuniti nel 2006 per un tour mondiale, per celebrare il 25° anniversario di quell’incredibile successo, a cui è seguito l’album Phoenix.

Nonostante i singoli membri della band fossero coinvolti in altri progetti, gli ASIA si riunirono di nuovo per registrare Omega nel 2010 e XXX nel 2012, entrambi acclamati dai loro fedeli fan e supportati da altri tour mondiali.

Steve Howe fece un passo indietro dagli ASIA per concentrarsi sul suo lavoro con gli YES e non fu presente in Gravitas del 2014. Dopo questo tour arrivò la notizia della malattia di John Wetton, una lotta contro il cancro che purtroppo perse nel 2017.