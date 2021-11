Cerba HealthCare completa l’acquisizione di Lifebrain in Italia e si posizione come numero uno nella diagnostica medica

Cerba HealthCare, punto di riferimento nel campo della diagnostica di laboratorio e ambulatoriale, ha completato l’acquisizione di Lifebrain in Italia a seguito dell’accordo esclusivo raggiunto questa estate con l’azionista, European Laboratory Solutions S.a.r.l., controllato indirettamente da Investindustrial VI L.P.

Con sede in Francia, Cerba Healthcare ha solide posizioni in Europa e in Africa grazie alle sue attività storiche nella patologia clinica di routine e specialistica. Il Gruppo vanta anche una presenza mondiale grazie alla sua esperienza in patologia clinica per studi clinici, che gli consente di convalidare e potenziare l’efficacia di nuovi trattamenti e vaccini.

In Italia, Lifebrain è uno dei principali attori del settore e vanta un’esperienza senza pari nel processo di acquisizione di strutture territoriali e una forte presenza geografica con tre hub e circa 360 siti nel paese.

Stefano Massaro, CEO di Cerba HealthCare Italia, ha commentato: “Questa acquisizione è ovviamente una pietra miliare nella strategia di crescita dell’Azienda, con un impatto significativo per Cerba HealthCare Italia in quanto ci consente di rafforzare il nostro posizionamento unico nel Paese, con una presenza capillare in 17 delle 20 regioni italiane. Il nostro impegno oggi è quello di soddisfare pienamente le crescenti esigenze di competenza diagnostica di pazienti, medici e ospedali. Per farlo, faremo affidamento su tecnologie all’avanguardia ma soprattutto su team eccezionali il cui lavoro ha alimentato il successo delle nostre rispettive organizzazioni negli ultimi anni. Tutti stanno dimostrando un forte entusiasmo per l’inizio di questo lavoro congiunto ed è un onore per me accompagnarli in questa ambiziosa impresa e raggiungere insieme il nostro miglior potenziale”.

Finanziata da una combinazione di capitale e debito, l’acquisizione ha soddisfatto tutti i prerequisiti di legge, come notifiche amministrative e approvazioni regolamentari, in particolare da parte di tutte le autorità italiane coinvolte.