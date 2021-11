Ben: Respira è online su Amazon Prime Video

Disponibile su Amazon Prime Video “Ben: Respira”, il docu-film con Benjamin Mascolo che racconta un lungo viaggio attraverso la vita di Benji

Dopo aver debuttato come attore sul grande schermo con Time is Up di Elisa Amoruso, Benjamin Mascolo arriva su Amazon Prime Video con Ben: Respira. Il docu-film Amazon Original – tra sfide, successi e sogni – porta gli spettatori in un lungo viaggio attraverso la vita di Benji; dall’Italia a Los Angeles e New York, partendo dall’esperienza traumatica della malattia e scoprendo le sue ambizioni, gli ostacoli che ha incontrato nella sua scalata verso il successo e la sua determinazione e forza di volontà per superarli; oltre alle sue relazioni più profonde e ai suoi valori: l’amicizia, la famiglia, l’amore. Nel cast, accanto al cantante conosciuto e amato con il nome d’arte B3N, anche la sua futura moglie Bella Thorne.

Ben: Respira sarà disponibile il 12 novembre in esclusiva su Prime Video in Italia. E’ prodotto da Marco Belardi per Lotus Production – una società di Leone Film Group – e diretto da Gianluigi Carella.