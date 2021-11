Assicurazione auto e moto obbligatorie anche se ferme in garage

Il mondo assicurativo è stato confortato da varie riforme che negli ultimi anni hanno permesso un consistente risparmio, a fronte di certe condizioni, per i guidatori di auto e moto ritenuti meritevoli di tutela maggiore; sul piano economico e delle categorie di rischio leggi come la Bersani, ad esempio hanno realmente inciso sui premi assicurativi.

Altra normativa che ha svolto una funzione indubbiamente positiva, ritenuta da molte associazioni di consumatori una norma equa, è stata quella sulla sospensione del contratto assicurativo e della relativa corresponsione di rate di premio, in caso di sosta del veicolo in una proprietà privata che si tratti di un fondo o di un capannone o, ancora più normalmente, un garage.

Con una opportuna assicurazione online un automobilista avrebbe risparmiato una considerevole cifra qualora avesse lasciato il suo veicolo in sosta per un periodo ragionevolmente lungo; chiaramente tale clausola sospensiva richiedeva dei periodi consistenti di sosta del veicolo, lasciato parcheggiato e spento. La Ratio della norma copriva la non necessità di copertura assicurativa di una moto o un’auto per un periodo quantificabile non sul piano dei giorni o delle settimane ma, come minimo, per una stagione.

Specialmente il mondo dell’assicurazione online aveva costruito i propri preventivi con una progressiva accondiscendenza delle compagnie assicurative rispetto ad anni di richieste da parte di molte associazioni di consumatori.

Purtroppo questo vantaggio economico è stato sospeso da una controversa riforma inclusa in una direttiva della UE dell’Ottobre 2021 definita, appunto, Direttiva sull’assicurazione dei veicoli, a seguito di una sentenza del 2014, detta sentenza Vnut.

La sentenza in esame è stata emessa dalla Corte europea la quale ha sanzionato, chiedendo una riforma del diritto delle assicurazioni, un incidente di un automobilista con un trattore in una fattoria slovena. Il Parlamento Europeo ha, nel 2021, proseguito lungo la strada anticipata dalla Corte Europea, emettendo una direttiva specifica sulla non liceità di un contratto assicurativo che continuasse ad ammettere la sospensione degli effetti legali dell’assicurazione online o ordinaria, accesa da un guidatore di veicolo a ruote, in capo ad un veicolo fermo per un periodo dell’anno e lasciato, pur vigilato, in una zona non atta ad essere qualificata come zona di circolazione stradale.

La Ratio della Corte rimane confusa per alcuni critici ma si spiega, secondo altri analisti, per via della concezione potenzialmente pericolosa di qualsiasi veicolo che stazionasse fermo ma in grado di funzionare e di muoversi, ancorché in una area privata adatta al ricovero dei veicoli, magari vigilata a sufficienza. Il concetto di uso del veicolo e di veicolo funzionante, in potenza se non in atto visibile, va oltre il mero dato della circolazione attiva del veicolo medesimo, essendo stato considerato, in questo caso, il dato potenziale di un veicolo che potrebbe essere messo in funzione per qualsiasi ragione tornando ad essere un veicolo in moto, attivo. In un passaggio della sentenza, recepito dalla direttiva europea, si cita il dato che, non a caso, il veicolo in sosta sulla pubblica strada, debba essere coperto da assicurazione come qualsiasi altro veicolo, senza curare la durata della sosta, appunto.



I risultati di questa riforma sono stati, sicuramente, fastidiosi in quanto hanno causato dei rincari seppur, stante le attuali notizie dal mercato, contenuti.

L’assicurazione non sarà più sospendibile ma è evidente che il mercato offre ancora ottimi prodotti.

