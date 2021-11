Alessandro Gherardi lancia la nuova linea casual

Moda autunno/inverno: debutta la nuova linea casual di Alessandro Gherardi, con capi che ne raccontano il patrimonio estetico in modo esclusivo

La stagione FW 21-22 vede il debutto della nuova linea casual di Alessandro Gherardi, con capi che ne raccontano il patrimonio estetico in modo esclusivo.

Texana, botton down large e base semi classica, in due varianti di colli: queste sono le caratteristiche dei nuovi modelli. Il progetto si completa con due nuove proposte dalla vestibilità over, due “jacket” in gabardina di cotone pesante, in denim, ma anche in misto lana effetto flanella tinta in capo con la tecnica “tintura a lana old light”. Alessandro Gherardi esplora trattamenti come lo “stone wash” e il “dirty soft 2 – tintura al thé”, ma anche diversi tessuti: dal denim alle gabardine, passando per i chevron giro inglese rigati e quadri sovratinti con tecnica “tintura a cotone old light”.

La collezione rafforza la proposta stilistica del brand e parla il linguaggio del ben vestire, della praticità e determinazione.