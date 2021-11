Squid Game 2 si farà: la conferma del creatore

Squid Game, la serie sudcoreana che ha ottenuto un successo a livello planetario, avrà una seconda stagione in streaming su Netflix

Squid Game 2 si farà! Il creatore della serie coreana – la più vista di sempre su Netflix – Hwang Dong-hyukh ha annunciato che tornerà sulla piattaforma con la seconda stagione. Lo ha confermato all’Associated Press, in occasione di una proiezione e Q&A a Los Angeles. Da Netflix, però, ancora nessun annuncio ufficiale. “C’è stata così tanta pressione, così tanta richiesta e così tanto amore per una seconda stagione.. È nella mia testa in questo momento. Adesso sono in fase di progettazione. Penso che sia troppo presto per dire quando e come accadrà. Vi prometto questo: Seong Gi-hun tornerà e farà qualcosa per il mondo“, ha detto Hwang Dong-hyukh.

La serie, spiega la Dire (www.dire.it), è incentrata su un gruppo di persone alla disperata ricerca di denaro che accettano di prendere parte a una serie di giochi con un esito mortale.

Corea del Sud. Seong Gi-hun (interpretato da Lee Jung-jae), un uomo divorziato e sommerso dai debiti, viene invitato a giocare ad una serie di giochi tradizionali per bambini per vincere una grossa somma di denaro. Egli accetta l’offerta e si ritrova in un luogo sconosciuto insieme ad altre 455 persone con debiti simili ai suoi. I giocatori sono tenuti costantemente sotto controllo da alcune guardie vestite di rosso, sotto la sovrintendenza di un Front Man. I giocatori scoprono ben presto che chi perde viene ucciso, e ogni morte aggiunge 100000000 ₩ al montepremi finale di 45600000000 ₩ (circa 33000000 €). Gi-hun fa squadra con altri giocatori, incluso il suo amico d’infanzia Cho Sang-woo, per sopravvivere alle sfide fisiche e psicologiche sottoposte dai giochi.