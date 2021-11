RENEE annuncia il suo debutto “A Casa Mia”, questo il titolo del nuovo album disponibile online, e presenta il video del secondo singolo estratto

“A Casa Mia” è il primo album di Renato D’Amico, che quando scrive canzoni diventa RENEE, in uscita il 26 novembre per Ferramenta Dischi. Un debutto plasmato durante 23 anni che contiene viaggi, persone e parole in 12 canzoni vissute come tappe.

Il secondo singolo estratto dall’album è “Ridere” che da oggi diventa anche un video di Enrico Poli

Guarda il video di “Ridere”

Parallelamente all’attività di cantautore, oltre ad aver concepito un brand di vestiti insieme all’artigiana Francesca Lombardi, RENEE lavora come produttore artistico: nel 2018 produce il disco “Latte di Soia” di Postino nel Labella studio di Montelupo Fiorentino e nel 2019 produce il disco “Toccaterra” di Emma Nolde registrato al 360 Studio di Livorno. In entrambi progetti RENEE li accompagna come musicista live, per la prima parte del tour.

A maggio 2021 entra a far parte del roster di Ferramenta Dischi che lo porta a pubblicare il suo primo singolo “A Casa Mia” che insieme al singolo “Ridere” anticipano il suo primo LP.

“A Casa Mia” è stato prodotto e composto da Renato D’Amico e registrato da Marco Gorini a maggio 2020 al Sam Studio di Lari di Mirco Mencacci.

Andrea De Bernardis ha contribuito al master presso lo studio Eleven Mastering di Busto Arsizio.