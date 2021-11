Paul Rudd è l’uomo più sexy del mondo

L’uomo più sexy del mondo è Paul Rudd, che batte la concorrenza di Chris Evans: l’attore è stato preferito al collega da People, il magazine che ogni anno conferisce il titolo

Ant-Man non ha rivali: è lui l’uomo più sexy del mondo. Paul Rudd si è aggiudicato il titolo che People conferisce ogni anno a personaggio dello spettacolo o a uno sportivo. E la notizia sconvolge lo stesso attore che ha raccontato di essere stato molto sorpreso quando la notizia gli è stata comunicata.“So che quando le persone sentiranno che sono stato eletto l’uomo più sexy del mondo reagiranno con un ‘Cosa?’ Questa non è falsa umiltà. Ci sono così tante persone che dovrebbero ricevere questo onore prima di me”, ha dichiarato il 52enne che – secondo i rumors – ha soffiato il titolo a Chris Evans, nei giorni scorsi dato per vincitore certo.

D’altronde Rudd non poteva non essere preso in considerazione: occhi verdi, una simpatia coinvolgente e un viso che sembra non aver subito il passare del tempo.

E non poteva non prendere questa “incoronazione” con ironia: “Userò questa cosa tantissimo. Non cercherò di essere il tipo che dice ‘Oh, sono così modesto’. Farò anche dei bigliettini da visita. I miei amici mi distruggeranno e mi aspetto lo facciano ma è per questo che sono miei amici”. E grazie al titolo spera di essere invitato alle “cene sexy” con George Clooney, Brad Pitt Idris Elba o Michael B. Jordan e fare la vita da yacht.

L’eroe della Marvel, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), si descrive come un uomo che ama stare in casa: “Quando penso a me stesso mi vedo come un marito e un padre. Amo stare con la mia famiglia quando non lavoro. È questo quello che amo di più”. E proprio la moglie – Julie Yaeger e madre dei suoi due figli Jack, 17 anni, e Darby, 12 – è stata la prima alla quale ha comunicato di essere l’uomo più sexy: “Era esterrefatta ma mi ha detto: ‘Hanno scelto bene’. È stata molto dolce ma probabilmente non diceva la verità, cosa avrebbe potuto dire?”.

Paul Rudd succede come uomo più sexy Michael B. Jordan, vincitore del 2020, e nomi del calibro di John Legend, Idris Elba, Ryan Reynolds e Matthew McConaughey.