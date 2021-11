L’editoria scientifico-umanistica attraverso tre secoli: L’Erma di Bretschneider celebra 125 anni di storia con una pubblicazione speciale

L’Erma di Bretschneider celebra 125 di vita con una pubblicazione speciale. Fondata nel lontano 1896, a soli ventisei anni dalla presa di Roma, L’Erma, acronimo di Libreria Editrice Romana Monumenti Arte, è entrata a pieno titolo nella storia dell’editoria italiana, restando fedele attraverso tre secoli alla sua vocazione che ne ha fatto un punto di riferimento dell’editoria scientifico-umanistica: le sue opere, frutto del lavoro di quasi novemila autori, sono presenti in oltre 2700 biblioteche e 70 Paesi nei cinque continenti. L’intensa attività di ricerca in discipline storiche, archeologiche e artistiche – svolta dall’Erma in collaborazione con i massimi esperti del settore e i più prestigiosi atenei del mondo -, costituisce oggi un patrimonio culturale inestimabile a disposizione non solo di studiosi e appassionati, ma dell’intera collettività.

La lunga parabola della casa editrice, è raccontata nella pubblicazione “L’Erma di Bretschneider: 125 anni della casa editrice 1896-2021”, che include la lista completa degli autori e delle biblioteche che ospitano le opere dell’editore.