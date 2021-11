Lacoste lancia la nuova collezione con i Peanuts

I Peanuts di Charles M. Schulz appaiono su pezzi emblematici di Lacoste nella nuova collezione Autunno- Inverno 2021-2022

Due icone si uniscono per una nuovissima collaborazione! I personaggi del fumetto di fama internazionale, i Peanuts di Charles M. Schulz, appaiono su pezzi emblematici di LacOste nella nuova collezione Autunno- Inverno 2021-2022. Una collezione allegra adatta a tutta la famiglia, disponibile a partire dal 27 ottobre 2021.

Dal 1950 i personaggi dei Peanuts fanno sorridere, ridere e sognare bambini e adulti del mondo intero. Questa stagione LacOste e i Peanuts stringono le forze per la terza volta offrendo una gamma completa per uomo, donna e bambino dove capi di ready-tO-wear, accessOri, calzature e pelletteria sono decorati con i personaggi dei celebri fumetti.

La collaborazione, che offre una gamma completa per adulti e bambini, unisce i pezzi leggendari di LacOste a nuovi capi essenziali per l’Autunno-Inverno 2021-2022. Talvolta sportswear talvolta urbane, le silhouette sfoggiano colori eccentrici in tinta unita o un accumulo di bolle in particolare per le creazioni LacOste L!ve.

Disponibile nei punti vendita e su lacOste.cOm.