Zimmermann apre una boutique a Roma

Moda: Zimmermann continua l’espansione in Italia e apre a Roma. E’ la quarta location dopo Forte Dei Marmi nel luglio 2021, Milano nel 2020 e Capri nel 2019

ZIMMERMANN continua la sua espansione retail europea con l’apertura di una boutique a Roma. Si tratta della quarta location italiana del marchio dopo l’apertura della boutique di Forte Dei Marmi nel luglio 2021, Milano nel 2020 e Capri nel 2019.

In linea con le radici australiane del marchio, la boutique di Roma è stata progettata dallo Studio McQualter ed è un’incarnazione fisica del marchio ZIMMERMANN – femminilità rilassata, un’aria di freschezza, luce che infondono inflessibile ottimismo.

La boutique ZIMMERMANN di Roma è uno spazio di circa 400 metri quadrati e si trova in Via Borgognona 32/A nel centro storico della città.

La boutique presenta pavimenti in terrazzo italiano con dettagli in marmo e una grande scala in terrazzo fuso che conduce a un soggiorno immerso nella luce naturale. Le finestre reintegrate permettono alla boutique di essere aperta al sole e alla brezza romana, e le porte di vetro si aprono su un cortile tradizionale. Un mix di illuminazione antica e restaurata e di mobili vintage personalizzati caratterizza tutta la boutique.

Le opere d’arte presenti nella boutique sono una collezione di opere di artisti australiani, tra cui un vaso di ceramica di Stephen Bird, una scultura cacatua di Peter Cooley, e dipinti colorati dell’artista australiana indigena Beverley Rogers.