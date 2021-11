Scoperto il ruolo dell’enzima CAIX nelle neoplasie

Nel loro studio, i ricercatori si sono concentrati in particolare su CAIX, uno degli enzimi indotti proprio dalla carenza di ossigeno e che aiuta la cellula a neutralizzare il pH acido. “Questo permette alle cellule non solo di sopravvivere in carenza di ossigeno, ma anche di diventare più aggressive e diffondersi nell’organismo” precisano. Grazie all’utilizzo di un composto che è ora in fase iniziale di sperimentazione clinica (SLC-11), i ricercatori hanno bloccato in modo efficace CAIX in animali di laboratorio con tumori del seno, del cervello e del pancreas. Dagli esperimenti è però emerso che l’efficacia del trattamento non era sempre alta e che altre caratteristiche delle cellule potevano influenzare i risulti.

Da qui l’idea di usare un approccio tecnologicamente molto avanzato per comprendere meglio i meccanismi alla base di queste differenze di efficacia: il cosiddetto synthetic lethal screen. In pratica, lavorando con estrema precisione sul DNA, i ricercatori hanno eliminato un gene alla volta (oltre a CAIX) per identificare quali combinazioni (CAIX + gene eliminato) si rivelavano letali per la cellula tumorale.