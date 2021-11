Risperidone riduce i sintomi della schizofrenia

Risperidone sottocute a rilascio prolungato efficace contro i sintomi della schizofrenia come ansia/depressione, ostilità/eccitazione

Secondo i risultati di uno studio pubblicato sul “Journal of Clinical Psychiatry”, il risperidone mensile a rilascio prolungato si è dimostrato efficace nel migliorare vari sintomi della schizofrenia.

«L’efficacia di questa formulazione di risperidone mensile iniettabile sottocutaneo (SMR) è stata stabilita in uno studio di fase 3 in doppio cieco, controllato con placebo, in cui i pazienti ospedalizzati con acutizzazioni da moderate a gravi di schizofrenia sono stati randomizzati a ricevere SMR 90 mg o 120 mg o un placebo corrispondente» scrivono gli autori, coordinati da Anne Le Moigne, della Global Research & Development presso Indivior Inc. in Virginia.

«Dopo 8 settimane di trattamento (2 iniezioni di SMR o placebo), sono stati osservati miglioramenti statisticamente significativi rispetto al placebo del punteggio totale “Positive and Negative Syndrome Scale” (PANSS) – l’endpoint primario – così come degli endpoint esplorativi “PANSS positive scale score” e “PANSS general psychopathology scale score”» sottolineano i ricercatori.

Alla base la ridefinizione degli item della scala PANSS

In uno studio precedente, Marder e colleghi avevano utilizzato l’analisi fattoriale per proporre di riorganizzare gli item PANSS in cinque dimensioni: sintomi positivi, pensieri disorganizzati, ostilità/eccitazione incontrollata, ansia/depressione e sintomi negativi.

Un’analisi condotta con queste dimensioni ha mostrato un miglioramento significativo per il risperidone orale da 6 mg a 16 mg al giorno rispetto al placebo nella dimensione totale dell’effetto del punteggio e nelle singole dimensioni incorporate.

Evidenziate risposte dose-dipendenti

Nell’attuale studio, il gruppo di Le Moigne ha cercato di esaminare ulteriormente le risposte a SMR 90 mg e 120 mg attraverso un’analisi dei dati PANSS a livello di item dello studio cardinale SMR, dopodiché hanno esaminato gli effetti della rielaborazione degli item PANSS in cinque dimensioni.

In particolare, i ricercatori hanno condotto queste analisi tra sottogruppi di pazienti che potrebbero trarre beneficio dalla dose di SMR da 120 mg. Un totale di 111 partecipanti ha ricevuto SMR 90 mg, 114 hanno ricevuto SMR 120 mg e 112 hanno ricevuto placebo.

I risultati hanno mostrato risposte dose-dipendenti in elementi delle sottoscale esplorative “PANSS positive” e “PANSS general psychopathology” specificate dallo studio. Le Moigne e colleghi hanno notato risposte dose-dipendenti in tutte e cinque le dimensioni di Marder.

Miglioramento dei sintomi ‘negativi’ legato al miglioramento di quelli ‘positivi’

Le maggiori dimensioni dell’effetto si sono verificate con la dose di 120 mg per le dimensioni incontrollate di ostilità/eccitazione e ansia/depressione. I partecipanti con punteggi di ostilità/eccitazione incontrollate al basale pari a 9 o superiori hanno avuto un maggiore miglioramento del punteggio totale PANSS con la dose di 120 mg rispetto a quella di 90 mg.

«I miglioramenti nella sottoscala originale dei ‘sintomi negativi’ PANSS alla dose di SMR 120 mg potrebbero essere stati almeno parzialmente attribuibili a miglioramenti dei ‘sintomi positivi’» precisano Le Moigne e colleghi. «Questi dati suggeriscono che i pazienti con punteggi basali più alti sulla dimensione ostilità/eccitazione incontrollate, così come quelli con alti punteggi di sintomi negativi, potrebbero trarre beneficio da un trattamento iniziale con la dose di 120 mg invece della dose di 90 mg».

Bibliografia:

Le Moigne A, Csernansky J, Leadbetter RA, Andorn AC, Graham JA, Heath AT, Walling DP, Newcomer JW, Marder SR. PANSS Individual Item and Marder Dimension Analyses From a Pivotal Trial of RBP-7000 (Monthly Extended-Release Risperidone) in Schizophrenia Patients. J Clin Psychiatry. 2021;82(5):21m13906. doi: 10.4088/JCP.21m13906. Link