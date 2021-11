Allogene sospende la ricerca su AlloCAR T

Allogene Therapeutics sta interrompendo provvisoriamente la sperimentazione clinica per la sua terapia antitumorale AlloCAR T per un’anomalia cromosomica

Allogene Therapeutics ha annunciato che sta interrompendo provvisoriamente la sperimentazione clinica per la sua terapia antitumorale AlloCAR T dopo aver rilevato un’anomalia cromosomica in un paziente. Il titolo ha perso oltre il 40 per cento.

L’azienda di biotecnologie ha messo il suo studio in pausa dopo aver inviato una notifica all’Fda su un’anomalia cromosomica in un paziente dello studio ALPHA2. Allogene ha dosato oltre 100 pazienti con i suoi prodotti AlloCAR T geneticamente modificati.

L’azienda ritiene che i risultati degli studi ALPHA supportino un profilo clinico favorevole per ALLO-501A in pazienti con diagnosi di linfoma a grandi cellule B.

Come risultato, la Fda ha messo in attesa gli studi clinici di tutti i progetti Allogene.

Come tutte le terapie Car-T allogeniche di Allogene, ALLO-501A si basa su cellule T derivate da donatori sani. Queste cellule vengono poi trasdotte con un transgene lentivirale che codifica per la Car, elettroporato con nucleasi Talen per eliminare i recettori delle cellule T endogene, espanso e conservato prima dell’infusione in un paziente.

Il problema è stato riscontrato dopo aver effettuato una biopsia del midollo osseo per valutare il paziente per pancitopenia. Allogene sta indagando sul problema per caratterizzare l’osservazione, compresa qualsiasi rilevanza clinica, potenziale relazione con l’editing genico o prove di espansione clonale.

Il caso in questione coinvolge un paziente con diagnosi di linfoma follicolare trasformato in stadio IV e riarrangiamento c-myc il cui cancro non ha risposto a due linee precedenti di chemioterapia immunitaria e radioterapia aggiuntiva.

Quando ALLO-501A è stato infuso, il paziente ha sperimentato CRS di grado 1 e ICANS di grado 2, che hanno poi richiesto una terapia con steroidi ad alte dosi. Il paziente ha poi sviluppato una progressiva pancitopenia, e gli scienziati hanno trovato un’anemia aplastica e la presenza di cellule CAR T ALLO-501A con l’anomalia cromosomica dopo aver effettuato una biopsia del midollo osseo. Si è scoperto che le cellule CAR T si sono espanse e hanno raggiunto il picco il giorno 28, per poi contrarsi successivamente.

“La sicurezza dei pazienti è la nostra massima priorità, e siamo impegnati a lavorare a stretto contatto con la FDA per valutare qualsiasi potenziale implicazione clinica di questa scoperta, e determinare i prossimi passi per l’avanzamento di ALLO-501A e dei nostri programmi clinici. Come sviluppatore leader di terapie cellulari allogeniche, riconosciamo la nostra responsabilità aggiunta di valutare pienamente tutti gli aspetti delle nostre terapie per far progredire il campo”, ha dichiarato Rafael Amado, vice presidente esecutivo di ricerca e sviluppo e chief medical officer di Allogene Therapeutics.

“Siamo grati per la collaborazione con la comunità dei pazienti, gli investigatori clinici, il nostro comitato consultivo scientifico e l’Fda mentre lavoriamo diligentemente per comprendere il significato clinico di questa scoperta e per sostenere lo sviluppo della terapia CAR T allogenica per il cancro”, ha aggiunto Amado.

Ulteriori aggiornamenti dovrebbero essere rilasciati nelle prossime settimane dopo che l’azienda incontrerà la Fda per le sue raccomandazioni. Il regolatore rivede attivamente la fine dei materiali di fase I presentati in preparazione di un trial di fase II ALLO-501A.