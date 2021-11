Aka 7even torna con il nuovo singolo “6PM”

Si intitola “6PM” il nuovo singolo di Aka 7even che nella canzone si è “messo a nudo”: il brano è disponibile su tutte le piattaforme musicali

Dopo aver annunciato l‘uscita del suo primo libro, Aka 7even torna alla musica con il suo nuovo singolo, “6PM”. Il brano, disponibile da oggi su tutte le piattaforme, è prodotto da Cosmophonix, e porta con sé la nostalgia di un amore finito, durato forse troppo poco e che ha il sapore dell’estate già finita. Le lancette dell’orologio non si possono fermare, il tempo scorre ma, per quello che una relazione può dare, per quanto caduca essa sia, vale sempre la pena di essere vissuta.

Aka 7even: “In 6PM mi sono messo a nudo”

“6 PM – commenta Aka 7even – è una power ballad malinconica che racconta la fine di un amore, è una riflessione sul tempo e sul suo ruolo nella vita di tutti noi, nelle nostre relazioni. Ogni fine ha un sapore amaro, ma porta con sé anche tanti ricordi, da ripercorrere e conservare. A fare da sfondo a questo viaggio, un’atmosfera cittadina, quella del traffico delle 6 PM, che ha sostituito l’estate terminata come tutte le cose che durano poco. Proprio come nel libro che potrete leggere tra poco, in 6PM mi sono messo a nudo. Spero che questo brano possa farvi conoscere ancora un’altra sfumatura di me e della mia musica e che vi faccia cantare a squarciagola.”

6PM – TESTO

Ci siamo illusi di girare il tempo

ma siamo stati un giro d’orologio

e se ti penso un po’ ci sto male

o non ci sto

se mette pioggia aprirò l’ombrello

fumavi scuse per parla sotto il freddo

E hai rotto il ghiaccio che adesso è sciolto

ci siamo stati per un po’

dati solo un po’, o forse

No, il bagno nel mare di notte io lo so

era da pazzi lo ammetto

di quella notte insieme

ho solo il tuo pandora adesso

Lo sai che dentro il traffico alle 6

a volte ti penso

tra la radio e il vento

sarebbe molto più bello

se mentre guidi ti guardo un po’

è come un’altra estate che è finita già

Belle le cose che durano poco

I tuoi occhi li conserverò

in mezzo alle cose che durano poco

Ed è finita, come se…

è stato tutto normale

ma chiama me

se un giorno ti va di parlare

Crollerà tutto in un “come stai?”

come birilli dopo uno strike

e non sappiamo durare ma

se ti va, nel mare di notte bagnarci solo un po’

magari sarebbe diverso

Potevamo tutto insieme

invece guarda adesso

Lo sai che dentro il traffico alle 6

a volte ti penso

tra la radio e il vento

sarebbe molto più bello

se mentre guidi ti guardo un po’

è come un’altra estate che è finita già

Belle le cose che durano poco

I tuoi occhi li conserverò

in mezzo alle cose che durano poco

Come le cose che durano poco

come le cose che durano poco

in mezzo alle cose che durano che poco

Lo sai che dentro il traffico alle 6

a volte ti penso

tra la radio e il vento

sarebbe molto più bello

se mentre guidi ti guardo un po’

è come un’altra estate che è finita già

Belle le cose che durano poco

I tuoi occhi li conserverò

Come le cose che durano poco