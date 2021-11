Rubata in Italia la Ecto-1 di Ghostbusters Legacy

Sparita la Ecto-1, l’auto degli Acchiappafantasmi in tour per l’Italia per promuovere l’uscita al cinema di Ghostbusters:Legacy

Arriva totalmente inaspettata la notizia del furto della Ecto-1, l’auto resa famosa in tutto il mondo dagli Acchiappafantasmi. L’appello per ritrovare l’iconico veicolo, giunge pochi giorni prima dell’uscita in sala di ‘Ghostbusters: Legacy’, prevista il 18 novembre. Un furto sorprendente o una trovata pubblicitaria? Bisognerà attendere per scoprirlo.

Intanto , spiega la Dire (www.dire.it), sulle pagine ufficiali Instagram e Facebook del film e di Sony Pictures Italia campeggia l’appello per ritrovarla: “Per chi l’avesse vista, vi preghiamo di inviarci un messaggio privato o postare nei commenti la foto dell’avvistamento”. Dopo aver attraversato lo stivale, percorso Roma, Milano e dilettato il pubblico del Lucca Comics & Games, l’auto non potrà proseguire il suo tour promozionale in vista dell’uscita al cinema del film (prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia) diretto da Jason Reitman con Paul Rudd, Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Annie Potts, Carrie Coon, Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver e Annie Potts.