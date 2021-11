I Roseluxx tornano con “Ragazza a Roma”

Si intitola “Ragazza a Roma” il nuovo singolo dei Roseluxx: il brano della band è disponibile online sulle piattaforme digitali

L’espressionismo di Robert Wiene incontra l’estetica da fumetto delle sorelle Giussani nel clip realizzato dal videomaker Francesco Spagnoletti per il brano “Ragazza a Roma”, contenuto nel terzo album dei Roseluxx “Grand Hotel Abisso” uscito lo scorso 24 settembre (LP, CD, Digitale – Goodfellas Records).

Su una texture musicale frutto di una felice convergenza tra canzone italiana, sonorità krautrock e soundmovie anni ’80, emerge la protagonista, come una modella (Chiara Palma) fuoriuscita da una foto di David Bailey che si aggira in una Roma dove la periferia, con le sue architetture degradate e fatiscenti, eppure così autentiche e portatrici di segni intensi, si sovrappone all’urbe storica, come in un vortice onirico senza soluzione di continuità.

Al testo della canzone il compito di declinare il contesto immaginifico:

“Sotto i platani del Tevere scorre placido e feroce il sogno di una cosa”

“Primavere nuove e uguali devastanti e ormonali”

“Roma, non fa mai sul serio”

Quello in cui credono i ROSELUXX è la possibilità di comporre ancora canzoni passando attraverso le esperienze fondamentali della musica del secolo scorso. Le ricerche appartenenti al rock e alla musica contemporanea, la sperimentazione elettroacustica, l’improvvisazione e le istanze elettroniche, confluiscono dentro la forma canzone di tradizione autoriale, cantata in italiano, i cui testi possiedono evocazioni letterarie. Le sonorità del rock tradizionale si fondono con quelle digitali, i momenti si alternano tra composizioni armonicamente rigorose e destrutturazioni ricercate.

I ROSELUXX SONO

Tiziana Lo Conte: voce, elettroniche | Storica voce dell’avanguardia degli anni ’80 con i Gronge. Nei ’90 vince Arezzo Wave con i Goah. frequenta il corso di musica elettronica al Conservatorio S. Cecilia di Roma e sviluppa diversi progetti nell’ambito della musica sperimentale e di ricerca.

Claudio Moneta: chitarre, testi | Fonda i Goah che vincono Arezzo Wave ’98. Con i Monzon si aggiudica il premio Amnesty International 2002 per i testi. Compone musica per la danzatrice butoh Alessandra Cristiani.

Federico Scalas: Basso elettrico, contrabbasso, violoncello | Ha una lunga attivitá concertistica e di registrazione con diverse formazioni, compone per il teatro e per la danza, insegna Elettroacustica al Conservatorio S. Cecilia di Roma.

Marco Della Rocca: batteria, percussioni | Membro fondatore della band romana MEMORIA ZERO, da sempre interessato alle collaborazioni con il teatro e la danza. (Arturo, Travi Rovesce. Immobile Paziente. Attualmente suona anche con le band romane Blackmondays, Sunomi e P.A.D.)