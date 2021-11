Gina Montana online con il videoclip di “Hot Mama”

Gina Montana su YouTube con il videoclip del nuovo singolo intitolato “Hot Mama”: il brano è anche online sulle piattaforme streaming

È fuori ora il videoclip di Hot Mama, singolo della sinuosa rapper afroitaliana Gina Montana, estratto dal mixtape Talento maledetto, uscito il 9 luglio 2021.

Hot Mama, calda, donna, come La Grande Madre, la terra che può essere culla e tomba, creatrice e distruttrice se si alterano e si violano i suoi equilibri naturali. Per questo Gina Montana si mette a nudo tra le fiamme ardenti nel videoclip diretto da Andrea Bancone.

L’artista italo guineiana si mostra per quello che è senza mezzi termini e senza compromessi. Il tempio immerso nella natura dal quale appare la giovane Amazzone Gina Montana rappresenta il corpo delle donne che sono il tempio dell’anima del mondo.

Gina Montana nasce ad Ostia sul litorale romano nel 1993. Figlia di una affermatissima ballerina della Guinea, cresce nella musica seguendo la madre nelle tournée europee fin dalla tenera età e si appassiona alla musica e alla danza.

A 18 anni inizia a lavorare come ballerina professionista nei principali club della capitale, partecipando a spettacoli con ospiti come Stefano De Martino, Francesco Gabbani, Skin (Skunk Anansie) & Achille Lauro. Gina Montana diventa parte anche del collettivo “Balsamo di Scimmie” di Lady Coco. Durante il lockdown del 2020 inizia a collaborare con il produttore musicale Fama debuttando come rapper con il suo primo singolo “Blocka” e l’EP “Pantera Nera” attirando l’attenzione della stampa con inaspettati articoli anche sul Corriere della sera e Huffington Post. Pubblica anche 2 video musicali tratti dal EP “Backseat” e “Compleanno”.