Arrivano i cappotti Massimo Piombo per Understatement

Cappotti in Macro check e Pied de poule per uno stile da “gentleman urbano”: TED e DOUGLAS firmati MP Massimo Piombo x Understatement Milano

Macro check e Pied de poule, due fantasie di origini scozzesi, vestono i cappotti da uomo firmati MP Massimo Piombo x Understatement Milano.

Un’anima sartoriale, linee pulite e massima attenzione ai più piccoli dettagli. Anche l’uomo vuole giocare con le fantasie, dichiarando la sua personalità, senza dimenticare uno stile da “gentleman urbano”, capace di interpretare il cappotto sia sulla felpa sportiva che sull’abito elegante.

Il cappotto TED della collezione AI 2021/22 di MP Massimo Piombo x Understatement Milano è in fantasia macro check bianca e nera con quadro beige. Un elegante doppiopetto in lana vergine con cintura in vita, sei bottoni intrecciati e cuciti a mano, tasche laterali, lunghezza che copre le ginocchia e ampio rever. Prezzo: €1.690

Il cappotto DOUGLAS della collezione AI 2021/22 di MP Massimo Piombo x Understatement Milano è in fantasia pied de poule color cioccolato e marrone. Un cappotto in lana dal taglio sobrio ed essenziale, tre bottoni intrecciati e cuciti a mano, tasche laterali, lunghezza che copre le ginocchia e rever. Prezzo: € 990.

Per entrambi, all’interno, l’iconica fodera rigata di MP Massimo Piombo.

I cappotti TED e DOUGLAS fanno parte della collezione MP Massimo Piombo x Understatement Milano, collaborazione nata tra i due brand e dedicata alla stagione autunno inverno 2021/22.

Un progetto di grande artigianalità che si sviluppa in una produzione limitata guidata dalla passione e orientata alla più alta qualità e ricerca, dove lo stile sobrio, urban ed essenziale di Understatement Milano, brand fondato da Paolo Salluzzi e Matthias Tarozzo, e l’iconica eleganza, ricerca e anima sartoriale di MP Massimo Piombo, brand dell’omonimo stilista e direttore creativo, si uniscono per dare vita a capi unici e di grande personalità. Fil rouge della collaborazione: fantasie e tessuti esclusivi, cura meticolosa di ogni minimo dettaglio, una manifattura sartoriale, tutta completamente italiana.

La collezione è in vendita in esclusiva nello store/showroom di Understatement Milano in Via San Maurilio a Milano e online sul sito https://understatementmilano.com/