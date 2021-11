Aka 7even pubblica il suo primo romanzo

Aka 7even annuncia “7 vite”, il suo primo romanzo: in uscita in tutte le librerie e online per Mondadori il 23 novembre

Luca il ragazzo, il figlio, l’amico. Ma anche il cantante, l’artista. Aka 7even si racconta nel suo primo romanzo ‘7 vite’, in uscita per Mondadori il 23 novembre.

Aka 7even si racconta in ‘7 vite’

Dalla cameretta della sua casa, alla esperienze a X Factor, fino al successo raggiunto ad Amici 20, Aka 7even parla della sua infanzia, dei suoi sogni e di come la musica lo abbia salvato da se stesso e dal mondo che non sempre lo capiva. Un romanzo autobiografico in cui l’artista apre le porte del suo cuore, raccontando senza filtri la sua vita, segnata da un incidente che lo avrebbe cambiato per sempre.

“Qualcuno mi sta accarezzando la mano. Non riesco ad aprire gli occhi. Non so dove sono.’Ti prego svegliati, Luca’ ora singhiozza. ‘Mamma non piangere. Ora mi sveglio.’ Ma non ci riesco. I miei occhi non si aprono. Deve essere un brutto sogno. Un incubo. Non mi piace sentire mamma piangere. E allora perché non riesco a svegliarmi?”.

Ha solo 7 anni quando Luca Marzano entra in coma. Ci rimarrà per 7 giorni. Ma al suo risveglio qualcosa è cambiato, lui è cambiato. Adesso ha uno scopo nella vita, un sogno che è disposto a tutto pur di farlo avverare: la musica.

‘7 vite’ di Aka 7even è disponibile in preordine sul sito Mondadori Store in edizione autografata.