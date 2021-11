Lusso: Otb entra Aura Blockchain Consortium

Il gruppo di moda Otb, che controlla i marchi Diesel, Margiela, Marni, Jil Sander, Viktor&Rolf e che fa capo a Stefano Rosso, ha annunciato il proprio ingresso in “Aura Blockchain Consortium”.

Si tratta del consorzio fondato ad aprile 2021 dai tre colossi del lusso, Lvmh, Prada e Cartier, con lo scopo di creare un’unica soluzione blockchain dedicata all’industria globale dell’alto di gamma. Con la propria adesione, Otb sposa l’obiettivo comune del consorzio che è quello di “sviluppare insieme nuovi standard per il settore in termini di innovazione” e di “rendere la tecnologia blockchain ancora più influente per il settore della moda e del lusso”.

Nata originariamente nel mondo delle criptovalute, la blockchain fornisce informazioni immediate, condivise e completamente trasparenti che vengono salvate su di un registro immutabile fin dall’origine e per ogni passaggio produttivo e commerciale del prodotto: in questo modo questa tecnologia, sempre più diffusa, può garantire ai consumatori “maggiore trasparenza e tracciabilità”.

Sulla piattaforma sono già attivi marchi come Bulgari, Cartier, Hublot, Louis Vuitton, Hennessy e Prada. Tra i progetti in fase di sviluppo c’è il lancio di “Aura Light“, un servizio SaaS per i brand che desiderano partecipare al consorzio pur non disponendo delle risorse interne necessarie per sviluppare un proprio sistema, e sono quindi alla ricerca di una soluzione di facile implementazione; e poi lo sviluppo di certificati digitali di unicità, per i marchi del lusso.

«È un grande onore per noi diventare uno dei fondatori di Aura Blockchain Consortium – commenta Stefano Rosso, numero uno di Otb Group – Puntiamo a fornire un contributo sostanziale a questa collaborazione strategica, concentrandoci su un modello di business circolare, sulla trasparenza per il cliente, sull’innovazione e la sostenibilità. Grazie ad un’alleanza senza precedenti e allo sviluppo di una tecnologia straordinariamente avanzata e innovativa, Lvmh, Prada Group, Cartier (marchio del gruppo Richemont) e Otb Group continueranno a migliorare gli standard del settore per guidare il cambiamento e aumentare la fiducia dei clienti verso pratiche sostenibili e approvvigionamento di prodotti e materie prime».