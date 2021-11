“Widows – Eredità criminale” stasera in Tv: ecco la trama

Steve McQueen firma “Widows – Eredità criminale”: stasera in prima serata su Rai4 un thriller con un cast stellare, ecco la trama

Rai4 (canale 21 del digitale terrestre), domenica 7 novembre alle 21.20, dedicherà la prima serata all’ultimo thriller del pluripremiato regista di “12 anni Schiavo” Steve McQueen, “Widows – Eredità criminale”, una storia crime tutta al femminile che vanta un cast ricchissimo, composto dalla vincitrice di un premio Oscar Viola Davis, la candidata all’Oscar Cynthia Erivo, Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki, il vincitore di un premio Oscar Daniel Kaluuya, Colin Farrell, il candidato agli Oscar Liam Neeson e il vincitore di un premio Oscar Robert Duvall.

Nel film si racconta la pesante eredità che il criminale Henry Rawlins ha lasciato alla moglie Veronica dopo essere rimasto ucciso insieme alla sua banda in una rapina: si tratta di un ingente conto da saldare con il boss della malavita Jamal Manning, recentemente entrato in politica. Henry ha lasciato anche i piani per un nuovo colpo che non è riuscito a mettere ancora a punto, così Veronica contatta le altre vedove della banda di Henry per organizzare il colpo e saldare il debito con Jamal.