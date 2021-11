Obesità: il palloncino gastrico alternativa alla chirurgia

Il palloncino gastrico ALLURION impiantabile e rimovibile senza chirurgia né anestesia è una valida e sicura alternativa agli interventi di chirurgia bariatrica

L’innovazione introdotta dall’americana Allurion Technologies nel 2017 e ad oggi utilizzata in più di 40 paesi si chiama Allurion Balloon: l’unico palloncino gastrico il cui posizionamento non richiede endoscopia, anestesia, rimozione chirurgica, bensì una procedura ambulatoriale indolore della durata di 20 minuti senza uso di sedativi.

Allurion è l’alternativa agli interventi di chirurgia bariatrica nei pazienti obesi, ma è anche un approccio innovativo per chi è in sovrappeso e decide di perdere velocemente i kg in eccesso.

Ignorare la fame e seguire con disciplina una dieta non è semplice perché perdere peso non è solo un problema di forza di volontà ma una questione biologica, infatti molti obesi e sovrappeso si attengono a regole alimentari senza avere risultati. Il palloncino Allurion con il suo posizionamento occupa gran parte dello stomaco e stimola un senso di sazietà che aiuta il paziente a mangiare meno e a seguire una dieta bilanciata.

IL POSIZIONAMENTO: SICURO, VELOCE INDOLORE SENZA CHIRURGIA NE’ ANESTESIA

Allurion è un sottile palloncino a film polimerico racchiuso in una capsula grande come una pastiglia, facile da deglutire. La capsula è collegata ad un sottile tubicino, una volta ingerita ne viene verificata la posizione tramite una radioscopia e quindi attraverso il piccolo catetere il medico inserisce 550 cc di soluzione fisiologica che riempie il palloncino contenuto nella capsula fino a fargli assumere le dimensioni di un pompelmo. Viene quindi rimosso il tubicino e il paziente può tornare a casa. Dopo 4 mesi il palloncino si apre, liberando nello stomaco il liquido in esso contenuto e viene espulso in maniera indolore attraverso il tratto gastrointestinale. La procedura di impianto, assolutamente non dolorosa, dura 20 minuti e può essere eseguita da un medico in clinica o in ambulatorio senza andare in ospedale.

IL FUNZIONAMENTO

Una volta posizionato il palloncino Allurion agisce in maniera meccanica occupando un volume che riempie gran parte dello stomaco e ne rallenta lo svuotamento, il cibo rimane qui più a lungo e il paziente ha una sensazione di sazietà che diminuisce gli stimoli della fame. Secondariamente e indirettamente il palloncino Allurion agisce sui centri di sazietà che si attivano quando lo stomaco è pieno.

LA TECNOLOGIA

La tecnologia rende unico il programma Allurion che si distingue anche per l’utilizzo di tools tecnologici, parte integrante del processo di dimagrimento, che permettono di monitorare costantemente svariati parametri del paziente sottoposto a trattamento.

Una bilancia impedenzometria detta “intelligente”, in dotazione al paziente, rileva peso, composizione corporea, grasso corporeo, massa muscolare, massa ossea, acqua corporea, MBR (metabolismo basale a riposo), grasso viscerale. La bilancia è collegata via bluetooth ad una app scaricabile da iOS e Android la quale, ogni volta che il paziente si pesa salva automaticamente tutti i valori in archivio e li condivide in tempo reale con il nutrizionista.

A gennaio 2021 è stato lanciato l’Health-Tracker, uno smartwatch che monitora altri parametri come contapassi, attività fisica, ore di sonno, frequenza cardiaca. Scaricando la app su questo device i dati sono integrati con quelli della bilancia per avere un quadro completo dello stato di salute del paziente.

IL PROGRAMMA DI NUTRIZIONE

Nel programma Allurion è in primo piano la figura del nutrizionista che segue il paziente prima durante e dopo il posizionamento con visite di follow up mensili.

RISULTATI

Durante il periodo di collocamento di 16 settimane si ottiene una perdita di peso media tra il 10 e il 15% del peso corporeo totale.

PER CHI E’INDICATO

Allurion è indicato per chi vuole perdere peso ma non riesce a farlo con una dieta, per chi non vuole sottoporsi a interventi invasivi, per coloro che devono perdere peso con urgenza prima di un’operazione, di artoprotesi ad esempio, prima del trattamento di fecondazione in vitro, per coloro che vogliono dimagrire ma non possono essere sottoposti ad interventi bariatrici.

Il BMI (indice di massa corporea) di partenza per sottoporsi al protocollo Allurion è da 27 in su, i risultati migliori si hanno tra 27 e 35.

Come device che rimane nello stomaco per un periodo di tempo definito, Allurion è un ausilio per pazienti che soffrono di obesità di primo e secondo livello, ma non è una soluzione definitiva per grandi obesi. Con BMI molto importanti, come nel caso dei super obesi c’è possibilità di ripetere la procedura più volte nel tempo.

Associato ad una dieta appropriata e ad una regolare attività fisica il programma riduce il grasso accumulato e porta miglioramenti fisici ed estetici oltre che metabolici.

In termini di età il palloncino Allurion viene impiantato dai 18 anni in su.

ALLURION E IL DIABETE ALIMENTARE

I pazienti diabetici che hanno difficoltà a dimagrire seguendo una dieta ipocalorica, possono farlo con successo grazie ad Allurion un programma efficace, veloce, non invasivo i cui risultati in termini di perdita di peso possono avere effetti positivi sulla patologia.

“Studi clinici* hanno dimostrato che la perdita di 15 kg entro i primi sei anni di insorgenza del diabete di tipo 2 determina la remissione della malattia in nove pazienti su dieci” spiega Rossana Daniela Berta, specialista in chirurgia generale presso l’Unità Operativa di Chirurgia Bariatrica Metabolica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana. “Cali ponderali di questa entità, siano essi ottenuti con una dieta, con chirurgia bariatrica o con palloncini intragastrici portano a miglioramento e remissione di diabete di tipo due e di intolleranza glucidica. Esistono in particolare studi che dimostrano l’efficacia dei palloncini intragastrici sulla malattia**, ed essendo il calo ponderale di questi sovrapponibile a quello di Allurion” conclude la dottorezza Berta “da un punto di vista clinico i risultati positivi sul miglioramento e sulla remissione del diabete di tipo due sono gli stessi.

Questa tecnologia non invasiva è sempre più utilizzata per aiutare pazienti a ritrovare il loro stato di salute e per ridurre il rischio di serie malattie quali il diabete, l’ipertensione e alcune forme di cancro”.

CLINICHE E COSTI

Costi: dai 3000 ai 3500 euro

Cliniche: consultare il sito allurion.com/it

ALLURION TECHNOLOGIES

La società americana Allurion Technologies ha creato e brevettato nel 2017 il palloncino gastrico Allurion utilizzato nel mondo da oltre 40.000 pazienti in 40 paesi. Allurion, pioniera di primo piano nello sviluppo di esperienze di calo ponderale innovative, scalabili e sicure, ha avuto dal 2017 al 2019 una crescita esponenziale del 100% e nel 2020 un aumento delle vendite del + 50% a dimostrazione di quanto sia sentita la necessità di perdere peso con soluzioni non chirurgiche in questo periodo di pandemia. In Italia nel 2020 sono stati posizionati oltre mille palloncini Allurion.

Il palloncino Allurion è stato co-creato dal dottor Shantanu Gaur, CEO e co-fondatore di Allurion Technologies, che afferma: “Allurion è molto più di un semplice palloncino per la perdita di peso, è un programma in grado di offrire ad ogni paziente gli strumenti e il supporto necessari per impostare e pianificare uno stile di vita sano per un futuro migliore”.

