MTV Emas: Justin Bieber fa incetta di nomination

MTV Emas, Justin Bieber guida la classifica delle nomination: appuntamento con la kermesse in diretta su MTV domenica 14 novembre

Sono state annunciate le nomination per gli MTV Emas 2021. A guidare la classifica con 8 nomination, è Justin Bieber. La sua candidatura è per i premi: ‘Best Artist’, ‘Best Pop’, due ‘Best Song’ (per ‘Peaches’ e ‘Stay’), ‘Best Video’, ‘Best Collaboration’ e ‘Biggest Fans’. Seguono Bieber con 6 nomination Doja Cat e Lil Nas X , entrambi in lizza per ‘Best Song’, ‘Best Video’ e ‘Best Collaboration’. Poi, con 5 nomination nelle categorie ‘Best Pop’ e ‘Best Song’, arrivano Ed Sheeran, Olivia Rodrigo e The Kid LAROI.

Gli ‘MTV Emas 2021′ si svolgeranno nel Papp László Budapest Sportaréna in Ungheria e saranno trasmessi in diretta su MTV in quasi 180 paesi domenica 14 novembre. In Italia, l’evento andrà in onda a partire dalle 20.00 con il Pre Show e dalle 21.00 con il Live Show su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) e su MTV Music (canale Sky 132 e 704).

Il Best Italian Act degli MTV Emas 2021

Aka7even, Caparezza, Madame, Måneskin e Rkomi invece, sono in lizza per il ‘Best Italian Act’. Anche quest’anno il quinto nominato italiano è stato scelto dalla fanbase di MTV tramite un voting sulle Instagram Stories del profilo ufficiale di MTV Italia. I fan hanno potuto scegliere la Wild Card tra Aka 7Even, Blanco, Coma_Cose, Federico Rossi e Sangiovanni e hanno decretato Aka 7Even come quinto nominato per la categoria Best Italian Act.

I Måneskin sono candidati per “Best Group” e “Best Rock”. Questa è la prima volta che un artista italiano viene nominato in tre categorie (compresa la “Best Italian Act”) e la prima nomination in assoluto per una band italiana come “Best Group” e “Best Rock”.