Leo Gullotta al Teatro Arcobaleno con “Minnazza”

Sarà in scena al Teatro Arcobaleno fino al 14 novembre, MINNAZZA – MITI E PAGINE DI SICILIA da G. Meli, T. di Lampedusa, L. Pirandello, L. Capuana, P. Fava, I. Buttitta, A. Camilleri, uno spettacolo di Fabio Grossi, con Leo Gullotta. Musiche di Germano Mazzocchetti.

Il grande attore catanese fa rivivere le pagine più belle ed emozionanti della Letteratura Siciliana. Prendendo spunto dall’immagine antica della Madre Terra, “La Grande Madre”, MINNAZZA è un racconto che si snoda dalle origini della letteratura dell’Isola dei Ciclopi, fino ai nostri giorni, tra i Miti e il quotidiano, tra il sorriso e la denuncia civile. Un percorso drammaturgico fra gli scritti di Tomasi di Lampedusa, Giovanni Meli, Luigi Pirandello, Luigi Capuana, Pippo Fava, Ignazio Buttitta, Andrea Camilleri e molti altri. Un volo radente sulla letteratura italiana attraverso penne siciliane, che invita a pensieri critici sulla Nostra società moderna, confrontandola con riflessioni di oggi e di ieri. Una considerazione sul Coraggio, sia quello civile che quello pratico, come attestazione di vita: non semplice ma degna di essere vissuta. Autori e Protagonisti che con Coraggio hanno difeso le loro idee, in questo spettacolo prendono forma attraverso la vocalità e la sonorità di un Interprete di schietto atteggiamento e chiari propositi, accompagnato in scena da musiche composte appositamente dal maestro Germano Mazzocchetti.

