Due date in più per lo spettacolo di Tess Masazza

INSOPPORTABILMENTE DONNA, lo show dell’attrice, comedian e YouTuber Tess Masazza, si arricchisce di due date: è infatti reso noto il recupero della data di Torino e lo spostamento della data di Mestre a chiusura del tour.

Il tour partirà da Bologna (Teatro Celebrazioni, martedì 9 novembre), per poi raggiungere Firenze (Tuscany Hall, venerdì 12 novembre) e Milano (Teatro Nazionale CheBanca!, lunedì 15 novembre – Sold Out, e martedì 16 novembre). Inoltre la data inizialmente prevista per mercoledì 5 maggio a Torino viene posticipata a venerdì 19 novembre (Teatro Colosseo) mentre la data di sabato 6 novembre di Mestre (VE) viene programmata per domenica 21 novembre (Teatro Corso).

È possibile rivendere il proprio titolo d’ingresso su Fansale.it, il mercato ticketOne per lo scambio di biglietti.

CALENDARIO AGGIORNATO:

Martedì 9 novembre 2021 || Bologna @ Teatro Celebrazioni

Venerdì 12 novembre 2021 || Firenze @ Tuscany Hall

Lunedì 15 novembre 2021 || Milano @ Teatro Nazionale CheBanca! SOLD OUT

Martedì 16 novembre 2021 || Milano @ Teatro Nazionale CheBanca!

Venerdì 19 novembre 2021 || Torino @ Teatro Colosseo RIPROGRAMMATA

Domenica 21 novembre 2021 || Mestre (VE) @ Teatro Corso RIPROGRAMMATA