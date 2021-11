Con Man in Blue consulti gratuiti nei centri Humanitas

Uomini, la prevenzione è ancora un tabù? Con Man in Blue nei centri medici Humanitas Medical Care oltre 100 consulti gratuiti per imparare come farla

Le donne lo sanno da tempo: prevenzione e diagnosi precoci sono le armi più preziose. Tra gli uomini, invece, l’attenzione è minore, e i controlli periodici sono per molti ancora un tabù, come dimostra uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Journal of Public Health*. Nel mese dedicato alla prevenzione delle patologie maschili, nei centri medici Humanitas Medical Care di Milano, Bresso, Monza e Varese, al via l’iniziativa “Man in Blue”, un calendario di consulti gratuiti individuali con gli specialisti di andrologia, cardiologia, urologia, chirurgia generale e proctologia.

“Prevenire, con la conoscenza degli strumenti corretti e una chiara informazione, ci dona consapevolezza e padronanza di noi stessi – spiega il dott. Alberto Mandressi, urologo Humanitas Medical Care, che aggiunge – i tumori, soprattutto quelli prostatici, partono da lontano, anche 20 anni prima della manifestazione clinica! Per questo è fondamentale che anche i più giovani siano informati e consapevoli”.

Il calendario di prevenzione Man in Blue

I consulti gratuiti di prevenzione sono colloqui medico-paziente di circa 15 minuti, pensati per rispondere ad ogni dubbio o quesito, fornire informazioni qualificate sui temi di prevenzione e orientare verso il percorso diagnostico-terapeutico più indicato.

Dodici specialisti e oltre cento consulti a disposizione nei centri medici Humanitas Medical Care: per consultare il calendario completo e prenotare il consulto gratuito:

https://www.humanitas-care.it/news/novembre-mese-della-prevenzione-maschile-nei-centri-humanitas-medical-care-oltre-100-consulti-gratuiti/

