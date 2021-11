Black Friday alle porte: torna l’allerta per il rischio truffe

Il Black Friday è alle porte: ecco 5 consigli per difendersi dalle truffe quando si fanno acquisti online

La giornata dedicata allo shopping più attesa dell’anno sta per tornare: il 26 novembre è Black Friday. Evento americano ormai trapiantato anche nel resto del mondo, il “venerdì nero” arriva puntuale ogni anno il giorno dopo il Ringraziamento. Centri commerciali, negozi, siti e-commerce: nessuno è escluso dalla giornata dei super-sconti.

Il Black Friday, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), sarà il culmine di un’intera settimana di offerte, che terminerà il 29 novembre con il Cyber Monday, il lunedì dedicato esclusivamente allo shopping online.

Occhio alle truffe!

Tuttavia, insieme ai super sconti torneranno anche le super truffe, soprattutto quelle online. Occhio dunque ai cybercriminali e alle loro imponenti campagne di phishing, che imitano i siti di brand popolari per impossessarsi di informazioni personali.

Il mezzo più utilizzato è l’invio di grandi quantità di mail per spingere i destinatari a registrarsi su un sito fasullo. In questo modo riescono a recuperare il numero di carta di credito e altre informazioni personali dell’utente.

5 consigli per tutelarsi dalle truffe online

– Nei giorni del Black Friday e Cyber Monday e, in generale, nei periodi degli acquisti fate attenzione e non cliccate sulle mail che propongono affari imperdibili.

– Andate direttamente sul sito e cercate il prodotto in offerta.

– Spostate il mouse sui link per verificare se l’indirizzo di destinazione è legittimo.

– In caso di dubbio, non cliccate!

– Siate estremamente cauti verso tutte le email promozionali che arrivano nel periodo del Black Friday.