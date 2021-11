Tragedia al concerto di Travis Scott: almeno 8 morti

Tragedia in Texas al concerto di Travis Scott: almeno 8 vittime e oltre 300 feriti, schiacciati contro il palco nel corso dell’Astroworld Festival di Houston

Quello che doveva essere un momento di euforia si è trasformato in tragedia all’Astroworld Festival di Houston in Texas. Nel corso dell’esibizione del rapper Travis Scott, diverse persone sono state schiacciate dalla folla che si accalcava verso il palco.

Da quanto riportato dai media statunitensi, il bollettino è di almeno 8 morti e oltre 300 feriti.

Come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), non è chiara la dinamica dell’incidente. Secondo i vigili del fuoco, un gran numero di persone per un motivo non preciso ha iniziato a spingere il pubblico delle prime file, che è stato compresso contro il palcoscenico scatenando il panico. Le indagini sono ancora in corso.