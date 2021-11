Su Netflix arriva The Witcher 2: il trailer è online

Netflix rilascia il trailer ufficiale di The Witcher 2: la seconda stagione della serie sarà disponibile sulla piattaforma streaming dal 17 dicembre

in occasione del panel dedicato a The Witcher a Lucca Comics & Games, la showrunner Lauren Schmidt Hissrich, i membri del cast Joey Batey (Jaskier) e Kim Bodnia (Vesemir), il production designer Andrew Laws e la costume designer Lucinda Wright hanno sorpreso i fan con il lancio in anteprima mondiale dell’attesissimo trailer della seconda stagione della serie.

Insieme al trailer, Netflix rilascia la locandina di The Witcher, che sarà disponibile da venerdì 17 dicembre 2021 in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.

Sinossi:

The Witcher, serie fantasy basata sull’omonima saga bestseller, è il racconto epico di una famiglia e del suo destino. È la storia dei destini intrecciati di tre individui nel vasto mondo del Continente, dove umani, elfi, witcher, gnomi e mostri combattono per sopravvivere e prosperare, e dove il bene e il male non sono facilmente identificabili.

Logline della seconda stagione:

Convinto di aver perso Yennefer per sempre durante la battaglia di Sodden, Geralt di Rivia porta la principessa Cirilla nel posto più sicuro che conosce: Kaer Morhen, la fortezza della sua infanzia. Mentre re, elfi, umani e demoni del Continente lottano per la supremazia al di fuori delle mura, Geralt deve proteggere la giovane principessa da un pericolo ancora più grande: il misterioso potere che è in lei.