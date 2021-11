Occhiali: Oakley lancia i modelli CMDN E HSTN

CMDN e HSTN sono i due nuovissimi modelli Oakley nati da una full immersion nei due quartieri ai quali devono il nome: Camden Town a Londra e Houston Street a New York

CMDN e HSTN di Oakley® nascono da una full immersion negli approcci lungimiranti e nelle idee anticonformiste dei quartieri a cui devono il nome: Camden Town a Londra e Houston Street a New York. Lavorando con gli amici del brand nelle community dello skate e del design, il team di designer Oakley ha cercato l’ispirazione per le montature nell’apertura mentale di questi due luoghi. Il processo ha visto Oakley intraprendere un viaggio collettivo insieme a questi paladini culturali, con l’obiettivo di capire quali fossero le spinte vitali alla base dei due quartieri. Il risultato della collaborazione sono due prodotti che rappresentano un ibrido tra street culture e sport, prendendo spunto dalla musica che plasma i nostri atteggiamenti, dai libri che influenzano le nostre idee e dalle persone che sfidano ogni preconcetto e convinzione.

Sappiamo che il cambiamento è l’unica costante. Oakley si fonda sui pilastri dell’ideazione e dell’evoluzione. Il punto non è solo sopravvivere, ma dare il meglio di sé. È ridefinire ciò che verrà nel futuro, ciò che sarà possibile, è consentirci reciprocamente di essere chi siamo. Complice un design dirompente e all’avanguardia, CMDN e HSTN offrono un’esperienza eyewear all’insegna della rilevanza culturale, emblema delle qualità uniche nascoste in ognuno di noi.

CMDN

Per lo sviluppo di CMDN, Oakley si è ispirata alle sottocorrenti culturali e all’eredità storica del marchio. Questi occhiali da sole unisex stupiscono con un design moderno e accattivante, senza però dimenticare la tradizione. CMDN presenta lenti ad ampio campo visivo e aste moderne con terminali “a grilletto”, abbinate a una montatura in O Matter™ leggera e resistente che garantisce il massimo comfort nell’uso quotidiano. Disponibile con lenti Prizm™, che ottimizzano colori e contrasto.

HSTN

Passato e futuro s’incontrano in HSTN di Oakley, un occhiale da sole unisex con moderne lenti rotonde dotate di tecnologia Prizm™ e aste innovative con terminali “a grilletto”. La montatura in O Matter™, leggera e resistente, garantisce il massimo comfort nell’uso quotidiano e si declina in due calibri per una calzata più pratica. HSTN è disponibile con lenti da vista originali Oakley, personalizzabili in base alle specifiche esigenze visive di ognuno.