Måneskin agli MTV Emas: prima volta per l’Italia

Måneskin nominati agli Mtv Emas, prima volta in assoluto per una band italiana: i ragazzi sono candidati nelle categorie “Best Rock” e “Best Group”

Giovanissimi e già con il mondo ai loro piedi. I Måneskin non si fermano più e continuano a raccogliere successi fuori dai confini nostrani. Il gruppo è candidato agli Mtv Europe Music Awards, in programma il prossimo 14 novembre in Ungheria.

Non si tratta di una semplice nomination nella categoria riservata al meglio del singolo Paese (almeno non solo, figurano anche in “Best Italian Act”) ma Damiano, Victoria, Ethan e Thomas entrano nei giochi globali concorrendo per “Best Group” e “Best rock”. È la prima volta in assoluto per una band italiana. Non resta che fare il tifo per loro.

Gli ‘MTV Emas 2021′ si svolgeranno nel Papp László Budapest Sportaréna in Ungheria e saranno trasmessi in diretta su MTV in quasi 180 paesi domenica 14 novembre. In Italia, l’evento andrà in onda a partire dalle 20 con il Pre Show e dalle 21 con il Live Show su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) e su MTV Music (canale Sky 132 e 704).

I Måneskin hanno portato, poi, la loro inesauribile carica live oltreoceano. Si sono esibiti con due speciali show negli Stati Uniti: il 27 ottobre al Bowery Ballroom di New York (NY) e il primo novembre al Roxy Theatre di Los Angeles (CA). Il 26 ottobre sono stati, inoltre, ospiti dell’iconico Tonight Show con Jimmy Fallon, che ha segnato il loro debutto televisivo americano.